Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
16. 12. 2025,
19.54

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Torek, 16. 12. 2025, 19.54

1 ura, 14 minut

Madžarska sklenila sporazum o dobavi plina iz ZDA

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Donald Trump in Viktor Orban | Donald Trump je Madžarski dovolil, da kljub sankcijam proti Rusiji še naprej uvaža ruski plin. | Foto Guliverimage

Donald Trump je Madžarski dovolil, da kljub sankcijam proti Rusiji še naprej uvaža ruski plin.

Foto: Guliverimage

Madžarska je danes napovedala petletno pogodbo o dobavi plina z ameriškim podjetjem Chevron, čeprav bo še naprej močno odvisna od Rusije na področju energije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska ostaja najtesnejša partnerica Rusije v EU, ZDA pa so jo izključile iz sankcij zaradi kupovanja nafte in plina od Rusije.

Madžarski premier Viktor Orban je prejšnji mesec med srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom obljubil, da bo Madžarska še naprej uvažala ruske energente, kljub načrtu EU, da do konca leta 2027 prepove ves uvoz ruskega plina.

400 milijonov kubičnih metrov plina

Sporazum med Chevronom in madžarskim državnim elektroenergetskim podjetjem MVM predvideva letno dobavo 400 milijonov kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina v obdobju petih let, je na novinarski konferenci povedal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je pozdravil zlato dobo sodelovanja z ZDA.

