Madžarska je danes napovedala petletno pogodbo o dobavi plina z ameriškim podjetjem Chevron, čeprav bo še naprej močno odvisna od Rusije na področju energije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska ostaja najtesnejša partnerica Rusije v EU, ZDA pa so jo izključile iz sankcij zaradi kupovanja nafte in plina od Rusije.

Madžarski premier Viktor Orban je prejšnji mesec med srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom obljubil, da bo Madžarska še naprej uvažala ruske energente, kljub načrtu EU, da do konca leta 2027 prepove ves uvoz ruskega plina.

400 milijonov kubičnih metrov plina

Sporazum med Chevronom in madžarskim državnim elektroenergetskim podjetjem MVM predvideva letno dobavo 400 milijonov kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina v obdobju petih let, je na novinarski konferenci povedal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je pozdravil zlato dobo sodelovanja z ZDA.

MVM je v zadnjih mesecih podpisal pogodbe z britanskim Shellom, francoskim podjetjem Engie in azerbajdžanskim koncernom SOCAR. Skupaj s pogodbo s Chevronom bi Madžarski omogočile letni uvoz 1,4 milijarde kubičnih metrov plina iz neruskih virov.

Iz Rusije 4,5 milijarde kubičnih metrov plina

Vendar madžarska 15-letna pogodba o dobavi z ruskim Gazpromom omogoča 4,5 milijarde kubičnih metrov letno do leta 2036. V zadnjih letih so bili sklenjeni tudi dodatni sporazumi o dobavi. Lani je Madžarska porabila približno 8,5 milijarde kubičnih metrov plina.