Praznična kolekcija COMMA: glamur za ženske, ki vedo, kdo so

Čutnost kakovostnih materialov, klasičnih krojev v sodobni interpretaciji, barv, ki ne preglasijo osebnosti, temveč jo poudarijo, in brezpogojna eleganca – to so besede, ki najbolje opišejo praznično kolekcijo COMMA . To je moda za ženske, ki se udobno počutijo v svoji ženstvenosti, hkrati pa imajo močno samopodobo. Za ženske, ki jim zadržani glamur ne predstavlja blišča zaradi blišča samega, temveč subtilno orodje, s katerim pokažejo svojo notranjo moč.

Nova kolekcija, navdihnjena z brezčasnim šarmom New Yorka, prepleta retro eleganco in urbano prefinjenost v harmonično celoto. V ospredju so črna, siva in turkizna, materiali pa so prestižni, mehko padajoči in svetlikajoči se. Od jutranjih srečanj ob kavi do večernih sprejemov ob kozarcu penine – COMMA oblikuje videze, ki sledijo ritmu sodobnega življenja samozavestne, premišljene in slogovno izbrušene ženske.

Foto: COMMA Praznična kolekcija za vse trenutke decembra

V prazničnem času prevladujejo številni kontrasti: sproščeni večeri, glamurozne večerje, intimni trenutki in bleščeči dogodki. Kolekcija COMMA je zasnovana tako, da žensko suvereno spremlja v vseh teh situacijah. Vsak kos je premišljeno ustvarjen za več načinov nošenja – od elegantnih do bolj sproščenih dnevnih kombinacij.

V nadaljevanju predstavljamo ključne kose kolekcije in ideje za stajlinge, ki vam bodo pomagale ustvariti popoln decembrski videz.

Foto: COMMA 1. Bleščeča jakna – kos za večerne trenutke

Jakna z bleščicami je kos, ki v trenutku dvigne vsak videz. Ima okrogel izrez in dolge rokave, zapenja pa se na prefinjen način, ki ohranja linijo elegantno in čisto.

Nosimo jo lahko na več načinov:

čez preprosto svilnato majico in ravno krojene hlače za glamurozen večerni videz,

z mehkim pletenim puloverjem za moden kontrast tekstur,

samostojno kot bleščečo zgornjo plast, ko želimo opravo dvigniti na višjo raven.

Idealna je za zabave, večerna druženja ali eleganten vstop v novo leto.

Foto: COMMA

2. Maksi obleka iz satenaste tkanine – sofisticirana ženstvenost

Obleka, ki jo zaznamujejo eleganca, fluidnost in izstopajoča silhueta. Globok V-izrez spredaj ter izrez na hrbtni strani z okrasnim gumbom ustvarita ravnotežje med sofisticirano zadržanostjo in subtilno zapeljivostjo.

Satenasta tkanina, ki se nežno giba s telesom, je popolna za:

večerne dogodke,

gala večerje,

romantične decembrske trenutke.

S petkami in vpadljivimi uhani postane kraljica večera, medtem ko jo lahko za bolj zadržan videz kombinirate z mehkim pletenim šalom ali elegantnim brezrokavnikom iz umetnega krzna.

Foto: COMMA 3. Mrežasta majica z žametnim cvetličnim potiskom – razkošje tekstur

Ta kos združuje dve izredno ženski teksturi: nežno mrežo in razkošen žamet. Cvetlični potisk ustvari globino, majica pa zaradi oprijetega kroja izjemno laska postavi.

Zakaj jo boste oboževale?

Odlično se poda na elegantne hlače,

zvečer se prelevi v sofisticiran top,

pod blejzerjem deluje moderno in vpadljivo,

z džinsom doda drzen, a urejen pridih za vsakodnevne priložnosti.

Poleg lepote prinaša tudi udobje – zaradi podloge iz džersija je primerna za celodnevno nošenje.

Foto: COMMA 4. Širši brezrokavnik iz umetnega krzna – toplina v moderni silhueti

Brezrokavnik iz umetnega krzna je eden najbolj trendovskih kosov letošnje sezone. COMMA ga predstavlja v široki, nekoliko kvadratni obliki, kar ga naredi popolnega za večplastno oblačenje.

Najlepše je videti:

čez pletene puloverje,

z oprijetimi hlačami ali usnjenimi pajkicami,

v kombinaciji z večerno obleko, ko želimo dodati nežno toplino.

Je igriv, eleganten in izjemno praktičen – popoln za hladnejše dni, ko želimo združiti glamur in udobje.

Foto: COMMA

5. Pletena midi obleka – vsakdanja eleganca

Mehak, raztegljiv pleten kos, ki združuje udobje in popoln videz. Okrogel izrez, dolgi rokavi in pas, ki lepo poudari silhueto, ustvarjajo obleko, ki jo zlahka oblečemo, če gremo na delo, kavo ali večerno druženje.

Z blejzerjem deluje poslovno, z gležnjarji sproščeno elegantno, z visokimi škornji pa pridobi izrazito modno noto. To je obvezni kos za ženske, ki prisegajo na funkcionalnost brez kompromisa pri estetiki.

Foto: COMMA 6. Kratka bunda iz umetnega krzna – urbana toplina

Kratka bunda iz umetnega krzna je popoln spoj luksuznega videza in praktičnosti. S stoječim ovratnikom, francoskimi žepi in mehko podlogo poskrbi, da vam je toplo, obenem pa ohranite eleganten videz.

Odlično se poda:

h klasiki (črne hlače, puli, petke),

k džinsu za bolj sproščen pristop,

k večernemu videzu z bleščicami.

Foto: COMMA 7. Kratki hlačni suknjič z vzorcem ribje kosti – sodobna interpretacija klasike

Vzorec ribje kosti je klasika, ki nikoli ne gre iz mode. COMMA ga predstavlja na suknjiču modernega, krajšega kroja, ki deluje ženstveno, strokovno in izredno nosljivo.

Odličen je za ustvarjanje močnih poslovnih videzov, še posebej v kombinaciji z ujemajočimi se hlačami, ali pa za sproščene dnevne kombinacije z džinsom.

Foto: COMMA 8. Hlače s pliseji in vzorcem ribje kosti – eleganten volumen

Eleganten širok kroj, srednje visok pas in nežni pliseji ustvarijo hlače, ki laskajo praktično vsaki postavi. Nosite jih lahko tako s petkami kot s supergami, odvisno od priložnosti.

Z ujemajočim se blejzerjem tvorijo popoln komplet, ki izžareva profesionalnost in samozavest.

9. Dodatki, ki ustvarijo harmonijo videza

COMMA v praznični kolekciji ne izstopa le z oblačili, temveč tudi z izbranimi dodatki, ki so zasnovani kot zaključni detajli celotne slogovne zgodbe. Broška, uhani in zaponka za pas so ustvarjeni v prepoznavni srebrni kovini, okrašeni z bleščečimi kristali, kar jim daje homogen, luksuzen in izjemno ženstven pečat. Skupaj tvorijo eleganten komplet, ki se čudovito ujema z vsemi ključnimi kosi kolekcije.

Foto: COMMA Broška v obliki pentlje z dragulji – glamur, ki ga opazimo

Ta prefinjena broška v obliki pentlje je zasnovana kot bleščeč, a sofisticiran poudarek. Kristali, ki spominjajo na drobne diamante, ujamejo svetlobo in ustvarjajo sijočo globino, ki oplemeniti vsak videz.

Odlikuje jo neverjetna vsestranskost:

na bluzah ustvari klasično ženstven videz,

na reverju blejzerja deluje profesionalno, a sveže,

na elegantni torbici pa postane drzen, kreativen stilski element.

Pentlja kot motiv simbolizira nežnost, moč in samozavest – tri lastnosti, ki odlično odražajo žensko kolekcije COMMA.

Foto: COMMA Uhani v obliki pentlje z dragulji – bleščeča simetrija praznične podobe

Uhani so oblikovani enako kot broška, zato delujejo kot popolna kombinacija ali samostojen izstopajoč kos. Zasnovani so v obliki drobnih, izčiščenih pentelj, bogato posutih s kristali, ki barvno in svetlobno spominjajo na briljante.

Nosijo izredno ženstveno energijo:

čudovito dopolnijo večerne videze s satenasto obleko ali bleščečo jakno,

ob minimalističnih kombinacijah izstopijo kot glavni element glamurja,

zaradi svoje velikosti so ravno prav opazni – nikoli pretirani.

So idealna izbira za ženske, ki ljubijo subtilen luksuz in želijo svojemu videzu dodati delikatno, a izjemno opazno iskrico.

Foto: COMMA Usnjen pas s srebrno pentljasto zaponko – definicija silhuete z ženstvenim podpisom

Pas zdaj slogovno povezuje celotno linijo dodatkov: njegova zaponka ni zgolj zanka, temveč elegantna srebrna pentlja, posuta s kristali, ki se vizualno ujema z broško in uhani.

Gre za izjemno sofisticiran kos, ki:

zlahka poudari pas pri pleteninah ali satenastih oblekah,

na poslovnih hlačah ustvari profesionalno, prefinjeno linijo,

pri plaščih in blejzerjih deluje kot detajl, ki opazno nadgradi celoten videz.

Kombinacija gladkega usnja in bleščeče zaponke omogoča ravnotežje med minimalizmom in glamurjem – idealno za praznični čas, ko želimo izstopati, a ostati elegantni.

Ko broško, uhane in pas združimo v usklajeno podobo, dobimo prepričljivo, harmonično zgodbo, primerno za žensko z jasno stilsko vizijo. Ko jih nosimo posamično, vsak od kosov postane izstopajoč poudarek, ki oblačilom kolekcije COMMA doda globino in sijaj.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Kolekcija za žensko, ki piše svojo zgodbo

Praznična kolekcija COMMA ni namenjena samo trenutkom, ko želimo biti opazne, namenjena je predvsem ženskam, ki vedo, kdo so – in to pokažejo brez besed. S prefinjenimi linijami, prestižnimi materiali in sodobno eleganco vam omogoča, da vstopate v vsak dan samozavestno, pripravljene na vse izzive in praznične čarobnosti, ki vas čakajo.