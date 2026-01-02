Znani Slovenci, ki bodo letos praznovali abrahama

S 1. januarjem je napočilo tudi leto, ko bodo tisti, ki so se rodili leta 1976, dočakali pomemben jubilej – okroglih 50 let. Preverili smo, kateri estradniki, politiki in drugi znani obrazi bodo letos pozdravili abrahama.

Čeprav številka 50, ko gre za starost, še vedno marsikoga straši, pa tisti, ki so jo dočakali, pravijo, da se takrat najboljše šele začne. Nenazadnje nimajo vsi tega privilegija, da bi dopolnili 50 let.

Kako je, ko se število tvojih let začne s petico, bodo letos ugotovili tudi mnogi znani Slovenci. Med politiki bodo to denimo koprski župan Aleš Bržan, ki bo praznoval 15. februarja, pa Klemen Grošelj, ki ima rojstni dan 8. marca, 15. maja bo abrahama srečal Anže Logar, 9. decembra pa njegova strankarska kolegica Eva Irgl.

26. januarja si bosta 50. rojstni dan delili podjetnica Tanja Skaza ter voditeljica in publicistka Valentina Smej Novak, prav tako na isti dan, 30. marca, bosta abrahama praznovala igralka Maša Derganc in voditelj Boštjan Romih, 1. aprila pa modna oblikovalka Urša Drofenik in harmonikar Robert Goter.

Podjetnica Tanja Skaza bo abrahama dočakala 26. januarja. Foto: Gaja Hanuna

Ob Maši Derganc bodo med igralkami in igralci 50 let dopolnili tudi Igor Štamulak (4. marec), Mojca Funkl (9. april) in Aleksandra Balmazović (3. junij), 23. septembra bo abrahama dočakala Katarina Čas, 25. junija pa bo 50. rojstni dan praznovala tudi Ivana Djilas, režiserka in ravnateljica ljubljanske Drame.

Med glasbeniki bodo abrahama med drugim srečali Boštjan Dermol (22. marec), kitarist Dubioza Kolektiva Jernej Šavel (11. april), didžej Uroš Umek (16. maj) ter pevke Jadranka Juras (27. avgust), Brigita Šuler (30. oktober) in Natalija Verboten (12. december), prav tako pa bo okroglih 50 let 5. novembra dopolnil Matevž Šalehar - Hamo.

50. rojstni dan bo 11. februarja praznovala nekdanja alpska smučarka Alenka Dovžan, med abrahamovci med znanimi športniki pa bodo tudi boksar Dejan Zavec (13. marec), košarkar Rašo Nesterović (30. maj), atletinja Brigita Langerholc (30. julij), nogometaš Fabijan Cipot (25. avgust) in atletinja Jolanda Batagelj (12. september), prav tako bo abrahama letos srečal nekdanji nogometni sodnik Damir Skomina (5. avgust).

DJ Umek se bo med 50-letnike vpisal 16. maja. Foto: Bojan Puhek

Abraham letos čaka tudi kuharskega mojstra Igorja Jagodica, ki bo praznoval 18. marca, 27. aprila bo 50 let dopolnil jezikoslovec Kozma Ahačič, dan pozneje, 28. aprila, pa pisatelj Žiga Gombač. 3. septembra bo 50. rojstni dan praznoval voditelj in igralec Lado Bizovičar, 17. oktobra voditeljica Bernarda Žarn, nekaj dni pred njo, 13. oktobra, pa tudi nekdanja manekenka Vesna Janković, sicer nekdanja snaha ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Pa mednarodno znani abrahamovci? Letos bodo 50 let dopolnili igralci Reese Witherspoon (22. marec), Cillian Murphy (25. maj), Benedict Cumberbatch (19. julij) in Anna Faris (29. november), pa pevec Daddy Yankee (3. februar), didžej Armin van Buuren (25. december), nogometna zvezdnika Ronaldo (22. september) in Francesco Totti (27. september) ter nekdanji boksar, zdaj pa župan Kijeva Vladimir Kličko (25. marec).