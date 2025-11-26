Rojstnodnevna čestitka, ki jo je belgijskemu novinarju in možu Hrvatice Blanke Vlašić Rubenu Van Guchtu poslala belgijska pisateljica Charlotte Van Looy, je dvignila nemalo obrvi. Lepa Belgijka je namreč ena izmed partnerk Van Guchta, ki ima z Vlašić odprt zakon.

Na Instagramu je Rubenu Van Guchtu ob 39. rojstnem dnevu belgijska pisateljica Charlotte Van Looy voščila s posebno in precej neobičajno objavo ter s precej drznim zapisom, ob katerem je delila tudi fotografijo svojega partnerja. "Vse najboljše za rojstni dan, dragi. Želim ti še mnogo let. In žensk," je zapisala atraktivna Belgijka.

Van Guchtovo razmerje je nenavadno tudi zato, ker je, poleg tega, da je od leta 2022 poročen s Hrvatico Blanko Vlašić, s katero se je istega leta razveselil tudi rojstva sina Monda, v javnem razmerju vsaj še z belgijsko pisateljico Charlotte Van Looy, ki na svojih družbenih omrežjih redno deli njune skupne fotografije. Kmalu potem je belgijska pisateljica Van Looy na svojem profilu na Instagramu začela bolj redno objavljati fotografije z Rubenom in kasneje tudi razkrila, da sta v zvezi že šest let.

Prav zaradi odprtega zakona, ki sta ga javnosti razkrila Ruben in nekdanja hrvaška atletinja Vlašić, sta se zakonca znašla v središču medijske pozornosti.

Blanka Vlašić in Ruben Van Gucht sta uradno poročena od leta 2022 in imata sina Monda. Foto: Instagram

Van Gucht nedavno razkril nove podrobnosti iz svojega življenja in odprtega razmerja

Nedavno je Van Gucht v oddaji Datenight voditeljici Tess Goossens razkril tudi, da ga je sledenje lastnim željam stalo prvega zakona z Laurence Van Tongerloo, s katero sta bila poročena od leta 2014 do 2021.

"Začelo se je razvijati že med mojim prvim zakonom. Občutek, da bi morda rad ostal z eno osebo, a bi imel vsaj priložnost za raziskovanje. Takrat je šlo narobe in to ostaja največji madež v mojem življenju. Zdaj tega ne morem popraviti, a se vsakič opravičujem," je Van Gucht povedal po poročanju Nieuwsblad.be. Po ločitvi naj bi se zato Van Gucht zavestno odločil, da se ne bo vrnil k staremu sistemu in takim partnerskim zvezam.

"Lahko se vsak večer z lahkoto pogledam v ogledalo"

"Lahko bi se spet odločil za tradicionalni sistem, ampak potem bi goljufal samega sebe. Koga bi goljufal? Vedel sem, da moja izbira ne bo najbolj priljubljena in bo povzročila negativne odzive. Ampak tako se lahko vsak večer z lahkoto pogledam v ogledalo," je priznal Belgijec Van Gucht.

Poleg zakona z Vlašić in javnega razmerja s Charlotte Van Looy je Van Gucht domnevno v odprtem razmerju s še eno lepotico, in sicer od njega precej mlajšo Nizozemko Valentine Besard, ki se predstavlja kot model in trenerka za hojo po modnih pistah. Njuno skupno fotografijo je Belgijec na svojem profilu na Instagramu delil nedavno in z njo potrdil domnevno razmerje, saj je ob njej zapisal, da to traja od leta 2024.