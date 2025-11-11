Kritike na račun Harryja in Meghan: "Kako neokusno"

V zvezdniški zasedbi gostov na rojstnodnevni zabavi Kris Jenner sta bila tudi princ Harry in njegova žena Meghan, ki sta s tem sprožila plaz kritik na Otoku.

V britanski kraljevi palači so zgroženi nad udeležbo princa Harryja in njegove žene Meghan na zabavi ob 70. rojstnem dnevu resničnostne zvezde Kris Jenner.

"Kako neokusno," je za Page Six komentiral neimenovani uslužbenec v kraljevi palači.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se udeležila razkošne zabave, ki sta jo pretekli konec tedna v čast Kris Jenner priredila milijarder Jeff Bezos in njegova žena Lauren Sanchez.

Foto: Profimedia

Na zabavi je bila nepregledna množica zvezdniških obrazov, med njimi Paris Hilton, Mariah Carey, Beyonce in Jay Z, Mark Zuckerberg ter, seveda, slavljenkine hčerke Kim, Khloe in Kourtney Kardashian ter Kylie in Kendall Jenner.

Poznavalci in uslužbenci britanske kraljeve družine so ob udeležbi Harryja in Meghan na tej zabavi več kot nejevoljni. "To je resnično pokazalo, kako zelo se je Harry oddaljil od preostanka družine," je za Page Six dejal neimenovani vir, "ti ljudje so morda zvezdniki v ZDA, toda takšno bahaštvo je v popolnem nasprotju s smerjo, v katero namerava monarhijo peljati princ William."

Princ William, ki z mlajšim bratom ni govoril že dve leti, je prejšnji mesec v odkritem intervjuju z igralcem Eugenom Levyjem spregovoril o svojih namerah za čas, ko bo nasledil britansko krono: "Z gotovostjo lahko rečem, da načrtujem spremembe."