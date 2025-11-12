Kantavtor, poet, član različnih zasedb, kot sta Buffalo Springfield in Crosby, Stills, Nash & Young, veliko je nastopal s Crazy Horse in v zadnjem obdobju je njegova matična skupina The Chrome Hearts. Vse to je kanadski glasbenik Neil Young, ki danes praznuje 80 let. Njegova glasba, od akustike do rocka, je posneta na več desetih albumih.

Njegovo kariero so zaznamovali globoko izpovedna besedila, eksperimentiranje s kitaro, tenorski glas in orglice, večkrat je zaigral tudi na klavir. Pri ustvarjanju je največkrat kombiniral prvine folka, rocka in countryja, a je z nenavadnim igranjem električne kitare pokazal tudi svojo drugo, divjo plat v žanrih grungea in punka.

Sodeloval tudi v skupinah

S superskupino Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY), ki je slovela po večglasnem petju in akustičnih kitarah, je leta 1970 posnel odmevni album Deja Vu, ki je osvojil prvo mesto Billboardove lestvice najbolj popularnih albumov v ZDA. V samostojni karieri, na kateri je veliko nastopal s skupino Crazy Horse, tudi po Evropi, pa so kot odlične ocenili plošče Everybody Knows This Is Nowhere (1969), Harvest (1972), Zuma (1975) in Harvest Moon (1992). Zadnja je obveljala za nekakšno nadaljevanje plošče Harvest, ki je bila najbolje prodajan album leta 1972 v ZDA.

Na Live Aid koncertu leta 1985 Foto: Guliverimage

Komercialni uspeh kot samostojni glasbenik dosegel s tretjo ploščo

Komercialni uspeh je Youngu kot samostojnemu glasbeniku uspel s tretjo ploščo After the Gold Rush (1970), ki je po vzoru kvarteta CSNY prav tako vsebovala vokalne harmonije. Več skladb s tega albuma je obveljalo za njegove najbolj prepoznavne: poleg naslovne so to še pesmi Don't Let It Bring You Down, Only Love Can Break Your Heart in When You Dance I Can Really Love. Med njegovimi največjimi uspešnicami sta tudi skladbi Like A Hurricane in Rockin' in the Free World.

Izdal skoraj 50 studijskih albumov

Izdal je skoraj 50 studijskih albumov, zadnjega Talkin to the Trees junija letos, ko je bil s svojo novo skupino The Chrome Hearts tudi prvo ime festivala v Glastonburyju. V zadnjih letih je veliko časa namenil tudi urejanju svojega spletnega arhiva, kjer je združeno vse o njegovi karieri. Leta 2021 je polovico svojih avtorskih pravic prodal britanski investicijski družbi Hipgnosis Songs Fund.

Je zagovornik pravic malih kmetov, ki jih že vrsto let podpira tudi z dobrodelnim koncertom Farm Aid. Foto: Wikipedia

Živi na podeželju v Ontariu

Kot zavzet okoljevarstvenik je leta 2014 objavil pesem Who's Gonna Stand Up? (And Save The Earth), podprto z orkestrsko spremljavo, v kateri se, potem ko si je ogledal dokumentarec Under The Influence o (denarnem) vplivu velikih korporacij na ameriško politiko, sprašuje, kdo se bo uprl in zavzel za planet. Je tudi zagovornik pravic malih kmetov, ki jih že vrsto let podpira tudi z dobrodelnim koncertom Farm Aid.

Neil Percival Young se je rodil v Torontu očetu novinarju in pisatelju ter materi, ki se je posvečala dediščini ameriške revolucije. V otroštvu ga je zaznamovala otroška paraliza, kasneje je imel še težave s hrbtenico in možgani. Že nekaj časa živi na podeželju v Ontariu s svojo tretjo ženo, ameriško igralko Daryl Hannah.