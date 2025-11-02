Idrijska punk-rock zasedba Zablujena generacija se pripravlja na svoj veliki razprodani koncert ob 30. obletnici delovanja, ki ga bo odigrala v Media Centru. Skupina, ki vztraja že od leta 1994 in je zvesta svojemu pristnemu punk-rock slogu, se tudi tokrat od njega ne bo oddaljila, še naprej namreč prisega na preprosto filozofijo ustvarjanja pozitivnega hrupa in zabave. Z njimi smo v rubriki Hitrih 5 spregovorili o njihovi poti in prihajajočem koncertu.

Ob 30. obletnici delovanja zasedbe boste nastopili v razprodanem Media Centru. Kaj pripravljate?

Predvsem si želimo, da svojemu zvestemu občinstvu damo najboljšo različico sebe. Tisto dozo energije, ki je rdeča nit našega ustvarjanja v vseh teh letih in ki je sinonim za Zablujeno generacijo.

Skupina Zablujena generacija je nastala leta 1994 v Idriji. Njihovi hiti, kot so Superboy, Pozitiv vabrejšan, Kdo hoče plesati z menoj, Razdalja, Pobegli vlak in Moja mala, so postali del generacijskih spominov in stalnica slovenske glasbene krajine.

Zgodba skupine je neločljivo povezana z Idrijo, njenim duhom uporništva in generacijami, ki so zrasle ob zvokih punk'n'rola. Od prvih vaj v 90. letih do prelomnih albumov, kot so Fajht (1997), Pank zabloda (1998), Ultra lahko (2000) in zlate plošče Pozitiv vabrejšan (2001), pa tudi do nepozabnih koncertov doma in v tujini – skupina ostaja sinonim za samosvojost, iskrenost in energijo.

Ali bodo na koncertu nastopili tudi kakšni glasbeni gosti?

Sicer smo razmišljali v tej smeri, a se na koncu nismo odločili, da bi se nam kdo pridružil na odru. Želimo si, da se energija pretaka brez vmesnih prekinitev. Upamo, da bodo za super koncert dovolj tritisočglavo občinstvo, mi ter sto decibelov. Ne bomo pa sami ta večer. V podporo bodo z nami Pigs Parlament ter Manifest (igrajo Kuzle).

"Težko je ocenjevati samega sebe. Bolj kot to nam je pomembno, da ne iščemo razlik in delamo tisto, kar čutimo, smo zadovoljni s tem, kar počnemo." Foto: arhiv izvajalca

Zagotovo v teh letih ni bilo vse rožnato. Kaj vse ste kot skupina doživeli?

Tri desetletja ni malo, tako za posameznika kot za band. V tem času se zgodi ogromno takšnih in drugačnih zgodb. Na srečo tiste slabe poskušaš nekako ignorirati, dejstvo pa je, da za sabo pustijo brazgotine. Na srečo nas naprej vlečejo dobre stvari. Lahko rečem, da smo ravno zdaj v fazi, ko nas po dolgem času spet dviguje. V nas sta ponovno zadovoljstvo in veselje do igranja, ustvarjanja.

Po čem bi rekli, da vaša zasedba najbolj izstopa, in po čem se razlikuje od drugih na slovenski glasbeni sceni?

Težko je ocenjevati samega sebe. Bolj kot to nam je pomembno, da ne iščemo razlik in delamo tisto, kar čutimo, smo zadovoljni s tem, kar počnemo.

Kaj za svoje oboževalce pripravljate po jubileju in velikem koncertu oziroma česa si želite v glasbeni prihodnosti?

Trudimo se, da kmalu, že v letu 2026, izdamo nov album.

