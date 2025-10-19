Mlada štiričlanska zasedba EYP (Enjoy Your Privacy) je po nekaj letih ustvarjanja v začetku oktobra izdala svoj prvi album, z njenimi člani pa smo, še pred njihovim velikim koncertom, spregovorili tudi o njihovi najnovejši skladbi Ujetnik, ki je ena od desetih skladb na njihovem prvencu. Člani zasedbe so pojasnili tudi, zakaj so se odločili za nekoliko nenavadno ime skupine, ki je, kot pravijo, "hkrati izjava in ironija".

O čem govori vaša najnovejša skladba Ujetnik?

Gre za našo najbolj osebno pesem do zdaj. Je gola in brezkompromisna – govori o tem, kako se ujameš sam vase in v svoje misli. Pravzaprav je pesem tistih trenutkov, ko se počutiš brez izhoda.

Kdo so člani skupine EYP?



Enjoy Your Privacy (EYP) je štiričlanska skupina iz okolice Kranja. Sestavljajo jo Florjan Meglič, Gašper Cankar, Matic Potočnik in Damjan Kaučič, ki od leta 2020 ustvarjajo avtorske skladbe. Njihova glasba je znana po poudarku na čustvenem izrazu, pripovednosti in odrski iskrenosti. V preteklih skladbah, kot so Bejbe, Midva in Samo za en dan, EYP obravnavajo ljubezen in odnose na pristen ter doživet način, stran od klišejev. Njihova glasba vedno izpostavlja pomen trenutkov, pogum za sanje in moč besede.



Skupina je med drugim nastopila v finalu natečaja Volkswagen Rocks (2017), na dogodku City Band Celje (2022) ter na prizoriščih in dogodkih, kot so Orto Bar, Teden mladih Kranj, Okusi piva, Trnfest, Bazen Kranj in drugi.



3. oktobra so izdali svoj prvi album z desetimi pesmimi Mali kabinet, ki je kolaž resničnega življenja in so ga premierno predstavili na koncertu v Kranju. Rdeča nit albuma je nihanje med ujetostjo in svobodo – med trenutki, ko se izgubiš v ljubezni ali negotovosti, ter tistimi, ko najdeš izhod v družbi, iskrenosti ali glasbi sami, povedo člani zasedbe.

Izbrali ste si precej nenavadno ime zasedbe. Kaj pomeni in zakaj ste se odločili zanj?

Enjoy Your Privacy je hkrati izjava in ironija. Danes imaš občutek, da zasebnosti sploh več ni, mi pa jo dojemamo kot luksuz. Ime nosi našo zgodbo – malo uporniško, malo ironično. Včasih kdo dvakrat prebere, ker je tako specifično – in ravno to je smisel tega. Raje imamo, da si ime ljudje zapomnijo in se ob njem vprašajo, kaj stoji za njim, kot pa da zveni generično. Za nas je ime tudi opomnik, da moraš včasih potegniti črto in si vzeti prostor zase – pa naj bo to v življenju ali v glasbi.

"Nismo preračunljivi. Pišemo o tem, kar nas premakne ali pritisne – ljubezen, dvomi, družba, življenje." Foto: arhiv skupine

Singel je hkrati del vašega albumskega prvenca, ki ga boste predstavili na posebnem koncertu v Kranju. Kaj od koncerta pričakujete?

Veliko adrenalina – to bo naš prvi večji korak in želimo ga deliti z ljudmi. Pričakujemo energijo, ki bo tekla v obe smeri – od nas do občinstva in nazaj. Hkrati pa si želimo spoznati občinstvo še bolj od blizu, dobiti iskren odziv na naše pesmi. Naj si vsak vzame eno pesem zase, če ne kar vseh desetih.

Na kaj upate v svoji glasbeni karieri?

Da ostanemo to, kar smo. Če nam uspe nagovoriti ljudi in se jih dotakniti s tem, kar delamo, smo dosegli največ. Vse preostalo – večji odri, širše občinstvo – pride zraven.

O čem najraje govorite v svojih skladbah? Prevladujejo ljubezenske ali druge tematike?

Nismo preračunljivi. Pišemo o tem, kar nas premakne ali pritisne – ljubezen, dvomi, družba, življenje. Pomembno nam je samo, da ostane iskreno in pristno.

