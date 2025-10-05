Skupina Babilon se po več letih premora z novo pesmijo I'm in love vrača na slovensko glasbeno sceno. Videospot za novo skladbo so posneli na golf igrišču, pri njegovi končni podobi pa so si pomagali tudi z umetno inteligenco. V rubriki Hitrih 5 so se dotaknili še sprememb v slovenskem glasbenem prostoru. "Največja sprememba je seveda, da ni več 500 diskotek po Sloveniji, so pa novi mlajši oboževalci začeli spet poslušati to glasbo. So pa tudi druge možnosti nastopanja," še povedo člani.

O čem govori vaša najnovejša pesem?

O ljubezni do skrite in na koncu odkrite ženske, o ljubezni do vsega in vseh. Brez ljubezni ne bi bilo življenja, glasbe. V glavnem: svet ne bi obstajal, če bi jo bilo več, pa bi bil svet še lepši.

Poglejte si videospot:

Skupina Babilon letos praznuje 30 let svojega obstoja. Uradno skupina ni nikoli razpadla, saj so občasno nastopali na različnih dogodkih. Člani originalne zasedbe so Frenk Nova, Marijan Merljak, Dejan Tabor in Aleš Zibelnik, klaviaturist in glasbeni producent, ki se je skupini pridružil pred desetimi leti. Člani zasedbe pa igrajo in nastopajo tudi v drugih zasedbah, kot sta Sopranos in Bon Jovi Tribute Band.

Videospotu za pesem ste dodali tudi posebne učinke umetne inteligence. Zakaj ste se odločili za ta korak?

V glavnem smo že v devetdesetih letih veliko eksprimentirali ne le z glasbo, ampak tudi z videospoti. Tudi v novih časih moraš biti pred drugimi, če ne vsaj v koraku z drugimi.

Foto: David Hajek

Z novim singlom I'm in love se tudi vračate na glasbeno sceno. Kaj je bil povod za to?

Delo v bandu je kar dolgotrajen proces, sploh, če deluješ v glasbi. Tudi mediji so se spremenili: prej smo imeli še kasete, pa CD-je, pa mp3 formate, trakove, zdaj smo pa vse albume spravili še v digitalne medije v sodelovanju z Menart records, s katerimi sodelujemo že 30 let. Vse to nas je povezalo, da ustvarjamo naprej. Glede na to, da smo glasbeno še vedno vsi aktivni, je bila odločitev lažja. Energija, volja in nostalgija poslušalcev pa nam je dala spet motivacijo za ustvarjanje in nastopanje.

Letos vaša zasedba praznuje tudi poseben jubilej. Kaj vse se je v tem času spremenilo?

Največja sprememba je seveda, da ni več 500 diskotek po Sloveniji, so pa novi mlajši fani začeli spet poslušati to glasbo. So pa druge možnosti nastopanja. Odri ostajajo enaki, nastopi pa z isto energijo, ki spravi ljudi v dobro voljo in sploh ples v babilonskih plesnih ritmih.

Frenk Nova v novem spotu zasedbe Babilon. Foto: David Hajek

Kakšne so vaše ideje za prihodnost skupine?

Ideja je čim prej kakšen nov singel, priredili bomo okoli 20 skladb z enakim ritmom in energijo. Dobro se bomo pripravili na koncerte, da nastope spet spravimo na nivo, ki smo ga imeli. Prihodnje leto imamo celo dva nastopa s harmonikarskim orkestrom iz Zagorja. Tudi to bo nek nov izziv.

