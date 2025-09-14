Nedelja, 14. 9. 2025, 17.59
Monika Avsenik navdušuje Jana Plestenjaka: Je zelo pedantna in ni površna #video
Jan Plestenjak je oboževalcem svoje glasbe predstavil nov duet, v katerem je moči združil z Moniko Avsenik. Ta je del njegove spremljevalne skupine že nekaj let, zato je bila ideja, kot pravi glasbenik, "pravzaprav na dlani". Kot nam je zaupal Plestenjak, je Monika odlična pevka, tako kot on, ki velja za perfekcionista, pa je tudi "pedantna in ni površna do malenkosti". "Zadnjo besedo pa imam verjetno res jaz," je dejal v smehu.
Od takrat skupaj uspešno sodelujeta, na njegovih koncertih večkrat skupaj zapojeta kakšno pesem, zdaj pa sta storila še korak dlje in izdala skupni duet. Podrobnosti njunega sodelovanja nam je zaupal Jan Plestenjak.
Pesem Vse bo, vse bo je bila sprva predstavljena kot solo pesem na vašem zadnjem albumu. Kdo je prišel na idejo, da jo spremenite v duet, in zakaj ravno Monika?
Ideja je bila pravzaprav na dlani, saj je Monika v moji spremljevalni skupini že na dveh turnejah in skoraj na vsakem koncertu zapojeva kakšen duet. Predvsem pa je odlična pevka. Skratka, najin duet se je zgodil zelo spontano.
Poglejte videospot, ki je nastal v zavetju blejske vile Adora:
Monika je že nekaj časa del vaše spremljevalne skupine. Sta se s tem duetom še bolj povezala?
Z vsemi v svojem bendu sem zelo tesno povezan. Samo tako se lahko zgodijo emocije, ki jih predajamo občinstvu skozi pesmi. Mislim, da se to začuti tudi v najinem duetu.
Da ste perfekcionist, ni skrivnost. Je tudi Monika takšna?
Monika je zelo pedantna in ni površna do malenkosti. Je zelo profesionalna in z njo na spremljevalnih vokalih moje pesmi zagotovo izpadejo še bolje.
"Včasih ti prijatelji osvetlijo pot," je ob izidu dueta z Moniko Avsenik dejal Plestenjak.
Se med snemanjem glede česa nista strinjala? Kdo je imel potem zadnjo besedo?
Ni bilo niti enega problema … zadnjo besedo pa imam verjetno res jaz (smeh, op. p.).
Na začetku novega videospota je opaziti fotografije spremljevalnega benda. So te nastale načrtno za videospot ali gre za osebne fotografije?
Nastale so za snemanje videospota. Jih bomo pa zdaj imeli za lep spomin.
