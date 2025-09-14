Jan Plestenjak je oboževalcem svoje glasbe predstavil nov duet, v katerem je moči združil z Moniko Avsenik. Ta je del njegove spremljevalne skupine že nekaj let, zato je bila ideja, kot pravi glasbenik, "pravzaprav na dlani". Kot nam je zaupal Plestenjak, je Monika odlična pevka, tako kot on, ki velja za perfekcionista, pa je tudi "pedantna in ni površna do malenkosti". "Zadnjo besedo pa imam verjetno res jaz," je dejal v smehu.

Da je Monika Avsenik izvrstna pevka, je dokazala tudi s tem, ko je kar štirikrat stala ob boku italijanskega tenorista Andree Bocellija. Foto: Toni Konrad Monika Avsenik ekipi Jana Plestenjaka pridružila v letu 2022. Takrat je dejala,



Od takrat skupaj uspešno sodelujeta, na njegovih koncertih večkrat skupaj zapojeta kakšno pesem, zdaj pa sta storila še korak dlje in izdala skupni duet. Podrobnosti njunega sodelovanja nam je zaupal Jan Plestenjak. Potem ko je decembra 2021 z njim prvič stala na odru, se jeekipipridružila v letu 2022. Takrat je dejala, da so se ji uresničile sanje , saj je Plestenjak eden največjih glasbenikov pri nas, in dolgo časa ni mogla verjeti, da je vse skupaj res. Svojega prvega koncerta kot njegova spremljevalna vokalistka ne bo pozabila nikoli, zgodil se je namreč v naši največji koncertni dvorani Stožice.Od takrat skupaj uspešno sodelujeta, na njegovih koncertih večkrat skupaj zapojeta kakšno pesem, zdaj pa sta storila še korak dlje in izdala skupni duet. Podrobnosti njunega sodelovanja nam je zaupal Jan Plestenjak.

Pesem Vse bo, vse bo je bila sprva predstavljena kot solo pesem na vašem zadnjem albumu. Kdo je prišel na idejo, da jo spremenite v duet, in zakaj ravno Monika?

Ideja je bila pravzaprav na dlani, saj je Monika v moji spremljevalni skupini že na dveh turnejah in skoraj na vsakem koncertu zapojeva kakšen duet. Predvsem pa je odlična pevka. Skratka, najin duet se je zgodil zelo spontano.

Poglejte videospot, ki je nastal v zavetju blejske vile Adora:

Monika je že nekaj časa del vaše spremljevalne skupine. Sta se s tem duetom še bolj povezala?

Z vsemi v svojem bendu sem zelo tesno povezan. Samo tako se lahko zgodijo emocije, ki jih predajamo občinstvu skozi pesmi. Mislim, da se to začuti tudi v najinem duetu.

Da ste perfekcionist, ni skrivnost. Je tudi Monika takšna?

Monika je zelo pedantna in ni površna do malenkosti. Je zelo profesionalna in z njo na spremljevalnih vokalih moje pesmi zagotovo izpadejo še bolje.

"Včasih ti prijatelji osvetlijo pot," je ob izidu dueta z Moniko Avsenik dejal Plestenjak. Foto: Toni Konrad

Se med snemanjem glede česa nista strinjala? Kdo je imel potem zadnjo besedo?

Ni bilo niti enega problema … zadnjo besedo pa imam verjetno res jaz (smeh, op. p.).

Na začetku novega videospota je opaziti fotografije spremljevalnega benda. So te nastale načrtno za videospot ali gre za osebne fotografije?

Nastale so za snemanje videospota. Jih bomo pa zdaj imeli za lep spomin.

V spodnjem posnetku si lahko ogledate tudi utrinke iz zakulisja snemanja novega videospota, kjer je bila prisotna tudi Plestenjakova izbranka Tadeja Majerič:

