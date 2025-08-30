Mlada petčlanska skupina Šesti na slovenski glasbeni sceni ni popolna neznanka. Ob izdaji nove pesmi Fantazije je za rubriko Hitrih 5 spregovoril njihov član zasedbe Mitja Galun, ki v bandu igra solo kitaro in je backvokalist. Med drugim je povedal več podrobnosti o zasedbi, njihovi prihodnosti in dveh večjih mejnikih ter razkril, da sprememba imena zasedbe ni bil marketinški trik.

O čem govori vaša najnovejša skladba Fantazije?

Fantazije so zgodba o trenutku, ko se iluzije spopadejo z resničnostjo. O boju med resničnostjo in iluzijami, ki si jih ustvarjamo sami ali pa nam jih vsiljuje okolje. Besedilo opisuje občutek, ko misli in pričakovanja podirajo načrte, ko te nekaj nevidnega pritiska in ti jemlje zrak. Če želiš živeti avtentično, moraš včasih zavrniti pravila, potrditve in okvirje, ki ti jih postavlja družba. Pesem je tako refleksija trenutka, ko ugotoviš, da iluzije ne morejo biti temelj tvojega življenja in da moraš stopiti naprej, četudi je to težko.

"Koncert v Orto baru bo za nas velika stvar – tam želimo predstaviti novo ploščo in se z novo energijo povezati z občinstvom v najiskrenejši formi." Foto: Mitja Galun

Prisluhnite skladbi:

Koga želite s svojo glasbo nagovarjati in kakšen je vaš glasbeni slog?

Nagovarjamo vse, ki se ne zadovoljijo s povprečjem in ki čutijo, da življenje ni zgolj "po pravilih, potrdilih in prizemljitvah". Naš glasbeni slog je sodoben rock – melodični riffi, simboličen vokal, energija in besedila, ki so odraz družbenih vprašanj, osebnih stisk in poguma, da si drugačen. Z glasbo želimo pritegniti ljudi, ki se ne bojijo razmišljati drugače, ki se sprašujejo o svetu okoli sebe in iščejo svoj prostor v njem. Vse, kar ustvarimo, temelji na občutku, da glasba ni samo zabava, ampak način izražanja in povezovanja. Radi imamo melodijo, ki ostane v glavi, hkrati pa želimo, da skladbe nosijo pomen. Včasih ni vse kristalno jasno, ampak nič ni narobe, da si malo zmeden.

Pred kratkim ste se podali na novo pot in spremenili tudi ime zasedbe. Zakaj in v katero smer ste usmerili svoj kompas?

Res je – iz imena Šesti Metek smo odvrgli metek, t. i. "metek drop", in ostali samo Šesti. Ta poteza simbolizira nov začetek in ustvarjalni zagon. Naboje smo pustili za sabo z upanjem, da bi našemu zgledu sledili tudi drugi. Nočemo več vojn in vzorcev iz preteklosti. Želimo si miru, ki je pogoj, da se lahko ustvarja glasba, ki govori o pozitivi, svobodi, iskrenosti in drugačnosti. Naš kompas smo obrnili k pristnemu izrazu – k temu, da ni nujno, da si prvi, dovolj je, da si iskren in načelen. Začeli smo kot Jeti Band, kasneje smo postali Šesti Metek. Zdaj smo samo Šesti. To ni bil marketinški trik, ampak naraven razvoj od najstnikov do malo starejših najstnikov.

"Začeli smo kot Jeti Band, kasneje smo postali Šesti Metek. Zdaj smo samo Šesti. To ni bil marketinški trik, ampak naraven razvoj od najstnikov do malo starejših najstnikov," povedo. Foto: Mitja Galun

Napovedali ste svoj koncert v Orto baru, v mesecu oktobru pa izid prvenca. Kaj lahko poveste o teh dveh prelomnicah?

Koncert v Orto baru bo za nas velika stvar – tam želimo predstaviti novo ploščo in se z novo energijo povezati z občinstvom v najiskrenejši formi. Konec oktobra pa izdajamo svoj prvenec Zmeden, ki je rezultat našega večletnega ustvarjanja, iskanja in odraščanja. Album bo pokazal širino našega izraza – od melanholije, tesnobe in jeze do surove energije, odklopa in svobode. Koncert v Orto baru bo 12. septembra 2025 in za nas predstavlja začetek novega obdobja. To ni le še en nastop – to bo naš prvi samostojni koncert pod imenom Šesti. Tam bomo odigrali skladbe, ki bodo tudi del našega prvenca, in prvič bomo občinstvu pokazali celoto tega, kar pripravljamo že nekaj časa. Album bo zato nekaj več kot samo zbirka skladb. Bo odklop, fantazija in zmeda.

Foto: Mitja Galun

Kakšni so načrti skupine za zaključek poletja in kje se kot zasedba vidite čez tri leta?

Zaključek poletja je zaznamovan z intenzivnim ustvarjanjem in pripravo na izdajo albuma. Poleg promocije singla Fantazije in prihajajočega albuma bomo še naprej gradili na koncertih in povezovanju z občinstvom. Ogromno dela nas še čaka z videospotom in izdajo zadnjega komada, "skritega" bisera tega albuma. Tega se res veselimo. Čez tri leta si želimo stati na velikih odrih, izdati še več avtorskih plošč in ostati zvesti sami sebi – iskreni, glasni in drugačni. Šesti, čez tri leta na vsaki veselici. Saj ne, radi bi le imeli svojo bazo poslušalcev, ki se vračajo na naše koncerte in ki jih zanima, kaj pripravljamo in kako razmišljamo. Ne merimo na hiter uspeh, ampak na dolgoročno zgodbo.