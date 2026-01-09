Senegal in Maroko prva polfinalista afriškega prvenstva

Na afriškem nogometnem prvenstvu v Maroku sta znana prva polfinalista. V Tangerju je Senegal v četrtfinalu z 1:0 ugnal Mali, v Rabatu pa je domači Maroko proti Kamerunu slavil z 2:0.

Maroko se je v polfinalu afriškega prvenstva proti Kamerunu opekel leta 1988, ko so Kamerunci tudi osvojili drugega od svojih petih naslovov. Čeprav Kamerun doslej še nikoli ni izgubil proti Maročanom na afriškem pokalu narodov, pa je tokrat moral priznati premoč favoriziranim gostiteljem.

Pri teh je po poškodbi gležnja spet zaigral najboljši afriški nogometaš leta Achraf Hakimi, a eden od junakov tekme je bil spet 26-letni Brahim Diaz, ki je v 26. minuti poskrbel za vodstvo Maroka in zadel še na peti tekmi na tem turnirju. Zmago Maročanov, ki lovijo drugi afriški naslov (prvič so zmagali leta 1976), je potrdil Ismael Saibari v 74. minuti.

Dvoboj Senegala, ki je po tekmi kazni znova lahko računal na izkušenega branilca Kalidouja Koulibalyja, in Malija je odločil zadetek Ilimana Ndiayeja, ta je zadel v 27. minuti. Senegalci, pri katerem jedro ekipe ob Koulibalyju sestavljajo še vratar Edouard Mendy, vezist Idrissa Gueye in napadalec Sadio Mane, so sicer cel drugi polčas igrali z igralcem več po izključitvi Yvesa Bissoume in ostajajo v igri za svoj drugi afriški naslov, prvega so osvojili leta 2021.

Mali, ki še nima naslova na turnirju črne celine, je prvenstvo končal brez zmage, saj je remiziral na vseh treh tekmah skupinskega dela, v osmini finala pa po kazenskih strelih ugnal Tunizijo.

V soboto bosta še preostala četrtfinalna dvoboja. V Agadirju se bosta merila Egipt, s sedmimi naslovi afriški rekorder, in branilka naslova Slonokoščena obala, doslej trikrat najboljša na celinskem tekmovanju. V Marakešu pa bosta igrali Alžirija in trikratna prvakinja Nigerija.