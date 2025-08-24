Z opernim pevcem Juretom Počkajem, ki z lahkoto prehaja med opero, klasiko in rock ritmi, smo po njegovem koncertu Opera Rockstar v Postojni, kjer je občinstvo po njegovih besedah z nastopajočimi "dihalo od prve do zadnje note", spregovorili v rubriki Hitrih 5. Zaupal nam je, od kod je za projekt dobil idejo, kaj ga je na koncertu najbolj ganilo, kaj ga še čaka do konca poletja in kje vse bo do konca leta še nastopal.

Kakšna sta bila vzdušje in energija na prvem koncertu Opera Rockstar v Postojni in od kod ideja za ta projekt?

Vzdušje? Eksplozivno! Postojna je dihala z nami od prve do zadnje note. Ideja za Opera Rockstar je rasla v meni že dolgo – želel sem združiti strast, moč in virtuoznost opere z neukročeno energijo rocka. To postaja moj podpisni projekt, kjer se klasika in rock ne le srečata, ampak zaljubita in prepleteta. Ideja je po eni strani prišla zelo naravno – poleg tega, da sem profesionalni operni pevec, sem že davnega leta 1998 stopil na oder v hardrock zasedbi Forgotten Eden in tudi nastopil s prvim pevcem Iron Maiden.

Foto: Atelje Postojna

Na koncertu ste povezali Elvisa Presleyja in Ozzyja Osbourna, celo rock’n’roll s heavy metalom. Zakaj taka kombinacija in zakaj poklon Ozzyju?

Elvis je kralj rock'n'rolla, Ozzy pa princ teme – oba sta legendarna, oba izžarevata ikonično prezenco. Moja ideja je bila pokazati, da je vez rock’n’rolla s That's all right (prva Elvisova izdana skladba) in Paranoid Black Sabbath, ki velja za začetek heavy metala, jasno vidna. Poklon Ozzyju je prišel iz srca – bil je eden mojih glasbenih junakov in želel sem, da se nas iz Postojne, mojega rojstnega kraja, sliši tja v njegov rojstni Birmingham.

Jure Počkaj je vse bolj prepoznaven kot eden najbolj dovršenih baritonistov med srednjo in južno Evropo, tako so ga označili tudi mednarodni mediji in kritiki, o slovenskem baritonistu piše na strani Opere in balet Ljubljana. Počkaj je tudi solist reške opere. Foto: Atelje Postojna

Ste zadovoljni z odzivi na koncert in kaj vas je najbolj ganilo?

Zadovoljen? Popolnoma! Občinstvo je pelo, ploskalo, kričalo – in to na koncertu Opera Rockstar! Najbolj me je ganilo, ko sem videl, da so ljudje različnih generacij skupaj prepevali tako arije kot rock klasike. Takrat sem vedel, da smo zadeli bistvo. Medijsko dogodek še vedno odmeva in dobivamo prva povabila. Dogovarjamo se tudi z EPK GO25 za nastop na novem odru.

"Najbolj me je ganilo, ko sem videl, da so ljudje različnih generacij skupaj prepevali tako arije kot rock klasike," je povedal Počkaj. Foto: Atelje Postojna

Bo poletje za vas delovno ali si boste vzeli čas za oddih? Kje si najraje polnite baterije?

Poletje bo kombinacija obojega. Trenutno vam pišem s prečudovitega Bleda, kjer se z družino sproščamo v objemu prečudovite narave. Nastopov ne bo manjkalo, a vedno si vzamem vsaj nekaj dni za družino. Baterije pa si najraje polnim na Jadranskem morju, kjer k sreči pogosto uživam, saj sem solist reške opere.

Foto: Atelje Postojna

Kateri projekti in nastopi vas čakajo do konca leta?

Čaka me še nekaj projektov in nastopov. Prvi izziv je premiera Rossinijeve opere Il viaggio a Reims v ljubljanski operi in operne produkcije na Reki. Na ponovitev Manon Lescaut gre z mano veliko število sledilcev s Primorske, mogoče pa bo avtobus šel celo iz Ljubljane. En izmed večjih izzivov je decembrska uspešnica Christman Bonus (6. izdaja Božičnice), ki bo odmevala ves december in jo tradicionalno začnemo že 28. novembra v Krpanovem domu v Pivki. In seveda priprave na Brahmsov Ein Deutsches Requiem v Birminghamu, kjer bom znova počastil Ozzyja, in novi koncerti Opera Rockstar. Zdaj, ko smo prižgali to iskro, jo bomo ohranjali pri življenju!

Foto: Atelje Postojna

