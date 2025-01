"To je bil res čustven dogodek za vse zbrane – nekaj, kar bom za vedno nosil v srcu," je po nastopu povedal slovenski baritonist Jure Počkaj, ki je letošnje novo leto dočakal v Angliji. Na odru, kjer zvenijo melodije, dostojne za kraljevsko občinstvo, je Počkaj lahko klasično mojstrstvo združil z nebrzdano ustvarjalno energijo.

S tem pomembnim dosežkom je na najlepši mogoč način začel novo poglavje, saj je nastopil v sklopu prestižnih koncertov organizacije Raymond Gubbay (Sony Music). Kot je povedal Počkaj, je sam sebi s tem koncertom dokazal, da so njegove korenine morda res v klasični glasbi, a da njegova duša ostaja neukrotljivo rockerska.

Foto: Jure Počkaj/osebni arhiv

"Na odru sem se počutil, kot da publiko že poznam"

Prav zato je bil koncert v Liverpoolu zanj več kot zgolj nastop – bil je praznovanje neukrotljive volje, strasti, trdega dela in predanosti glasbi. "Novo leto običajno preživljam v krogu družine, a letos sem imel čast začeti leto v eni najlepših koncertnih dvoran na svetu. To je bila izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil," je povedal Jure, ki je s svojim prepoznavnim baritonom in karizmo navdušil britansko občinstvo.

Foto: Jure Počkaj/osebni arhiv

"Na odru sem se počutil, kot da publiko že poznam. Ker smo se očitno predobro ujeli, so me morali malce preizkusiti. Maestro je namreč na koncu koncerta občinstvu povedal, da je to moj debi v Liverpoolu, in občinstvo vprašal, če je za, da zanj naredim avdicijo. Vsi so glasno pritrdili, nato pa smo skupaj zapeli Land of Hope and Glory," je še o izkušnji v Liverpoolu povedal Počkaj, ki je dodal, da je bil to čustven trenutek za vse zbrane.

Foto: Jure Počkaj/osebni arhiv

Nastopil je tudi s prvim pevcem skupine Iron Maiden

Kot je še povedal Počkaj, je kot mladenič oboževal klubsko sceno, ki mu je dala neprecenljive izkušnje, a je bila operna glasba tista, "ki me je vedno klicala". "Na Akademiji za glasbo v Ljubljani in kasneje na UCLA sem našel način, kako izraziti svojo ljubezen do obeh svetov," je povedal baritonist, ki je svojo glasbeno pot začel že pred 26 leti, v tem času pa že nanizal številne izjemne trenutke, med katerimi izstopa nastop s pokojnim Paulom Di'Annom, legendarnim prvim pevcem skupine Iron Maiden, s katerim je nastopil v Ljubljani in Zagrebu.