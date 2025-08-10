Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., Ja. M.

Nedelja,
10. 8. 2025,
18.38

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,35

Natisni članek

Natisni članek
Premier League angleški superpokal Crystal Palace Liverpool Community Shield

Nedelja, 10. 8. 2025, 18.38

37 minut

Angleški superpokal 2025

Crystal Palace do prvega superpokala v zgodovini

Avtorji:
Š. L., Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,35
Crystal Palace | Crystal Palace je osvojil superpokalno lovoriko. | Foto Reuters

Crystal Palace je osvojil superpokalno lovoriko.

Foto: Reuters

Tradicionalni uvod v novo sezono angleškega prvoligaškega nogometnega dogajanja se je začel s superpokalnim dvobojem na Wembleyju. Zmagovalec premier lige Liverpool in pokalni zmagovalec Crystal Palace sta se v rednem delu razšla z 2:2, pri izvajanju najstrožjih kazni pa so bili bolj zanesljivi Londončani in v svoje vitrine pospravili prvo superpokalno lovoriko v zgodovini.

Crystal Palace je sploh prvič nastopil v Community Shieldu, potem ko je maja v finalu FA pokala premagal Manchester City in osvojil svoj prvi veliki pokal. Zgodovina pred srečanjem je sicer kazala močno proti njim, saj nobenemu od zadnjih štirih debitantov v angleškem superpokalu ni uspelo osvojiti naslova, a Palace je v pretekli sezoni večkrat pokazal, da jih ne gre odpisati. Podobno se je zgodilo tudi tokrat. 

Liverpool, ki je lani prepričljivo osvojil angleško prvenstvo, je tako ostal pri 16 lovorikah v tem tekmovanju. Poleti so Reds doživeli tragičen udarec, saj se je v začetku julija smrtno ponesrečil Diogo Jota, v znak spoštovanja do katerega so upokojili številko 20, preminulemu Portugalcu pa so se navijači pred srečanjem poklonili tudi na Wembleyju.

Srečanje je sicer bolje otvoril Liverpool, ki je že v četrti minuti povedel prek novincev. Hugo Eketike je izkoristil lepo podajo Floriana Wirtza in neubranljivo zabil v levi zgornji kot vrat Palacea. V 16. minuti je kapetan aktualnih angleških prvakov Virgil van Dijk v kazenskem prostoru storil prekršek za najstrožjo kazen, ki jo je minuto kasneje v zadetek zanesljivo pretopil Jean-Philippe Mateta. A rezultat je na semaforju obstal zgolj štiri minute, nato pa je še en novinec Jeremie Frimpong s prefinjenim lob udarcem poskrbel za novo vodstvo Liverpoola. Do konca polčasa večjih priložnosti ni bilo več.

Jeremie Frimpong je poskrbel za vodstvo Liverpoola ob polčasu. | Foto: Reuters Jeremie Frimpong je poskrbel za vodstvo Liverpoola ob polčasu. Foto: Reuters

V drugem delu so bili najprej prek naveze Wirtz - Eketike spet nevarni nogometaši Liverpoola, a slednji je tokrat zgrešil cilj. Zatem so zapretili tudi Londončani. Najprej je Eberechi Eze po domnevnem prekršku nad njim zahteval še drugo enajstmetrovko, Ismaila Sarr pa je po strelu z glavo nekaj trenutkov kasneje zgrešil cilj. Isti igralec pa je v 77. minuti poskrbel za navdušenje pri aktualnih zmagovalcih pokala FA, saj je s pomočjo desne vratnice izid ponovno poravnal. Tako eni kot drugi so si do konca pripravili še nekaj manjših priložnosti, a vrat resneje niso ogrozili in srečanje se je prevesilo v izvajanje enajstmetrovk.

Pri teh so bili uspešnejši nogometaši Crystal Palacea, ki so izkoristili tri izmed petih strelov z bele pike, Liverpool pa zgolj dva. Najstrožjo kazen je med drugim kot prvi zapravil tudi prvi zvezdnik Reds Mohamed Salah

Crystal Palace je tako osvojil še drugo lovoriko v letu 2025, Liverpool pa bo moral na 17. superpokalni naslov počakat vsaj še leto dni.

Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Kurja polt in velik nasmeh. Šešku stoječe ovacije na Old Traffordu. #video

Angleški superpokal 2025:

Nedelja, 10. avgust:

Zmagovalci angleškega superpokala:

21 – Manchester United
17 – Arsenal
16 – Liverpool
9 – Everton
7 – Manchester City, Tottenham
...

Premier League angleški superpokal Crystal Palace Liverpool Community Shield
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.