Crystal Palace do prvega superpokala v zgodovini

Tradicionalni uvod v novo sezono angleškega prvoligaškega nogometnega dogajanja se je začel s superpokalnim dvobojem na Wembleyju. Zmagovalec premier lige Liverpool in pokalni zmagovalec Crystal Palace sta se v rednem delu razšla z 2:2, pri izvajanju najstrožjih kazni pa so bili bolj zanesljivi Londončani in v svoje vitrine pospravili prvo superpokalno lovoriko v zgodovini.

Crystal Palace je sploh prvič nastopil v Community Shieldu, potem ko je maja v finalu FA pokala premagal Manchester City in osvojil svoj prvi veliki pokal. Zgodovina pred srečanjem je sicer kazala močno proti njim, saj nobenemu od zadnjih štirih debitantov v angleškem superpokalu ni uspelo osvojiti naslova, a Palace je v pretekli sezoni večkrat pokazal, da jih ne gre odpisati. Podobno se je zgodilo tudi tokrat.

Liverpool, ki je lani prepričljivo osvojil angleško prvenstvo, je tako ostal pri 16 lovorikah v tem tekmovanju. Poleti so Reds doživeli tragičen udarec, saj se je v začetku julija smrtno ponesrečil Diogo Jota, v znak spoštovanja do katerega so upokojili številko 20, preminulemu Portugalcu pa so se navijači pred srečanjem poklonili tudi na Wembleyju.

Srečanje je sicer bolje otvoril Liverpool, ki je že v četrti minuti povedel prek novincev. Hugo Eketike je izkoristil lepo podajo Floriana Wirtza in neubranljivo zabil v levi zgornji kot vrat Palacea. V 16. minuti je kapetan aktualnih angleških prvakov Virgil van Dijk v kazenskem prostoru storil prekršek za najstrožjo kazen, ki jo je minuto kasneje v zadetek zanesljivo pretopil Jean-Philippe Mateta. A rezultat je na semaforju obstal zgolj štiri minute, nato pa je še en novinec Jeremie Frimpong s prefinjenim lob udarcem poskrbel za novo vodstvo Liverpoola. Do konca polčasa večjih priložnosti ni bilo več.

Jeremie Frimpong je poskrbel za vodstvo Liverpoola ob polčasu. Foto: Reuters

V drugem delu so bili najprej prek naveze Wirtz - Eketike spet nevarni nogometaši Liverpoola, a slednji je tokrat zgrešil cilj. Zatem so zapretili tudi Londončani. Najprej je Eberechi Eze po domnevnem prekršku nad njim zahteval še drugo enajstmetrovko, Ismaila Sarr pa je po strelu z glavo nekaj trenutkov kasneje zgrešil cilj. Isti igralec pa je v 77. minuti poskrbel za navdušenje pri aktualnih zmagovalcih pokala FA, saj je s pomočjo desne vratnice izid ponovno poravnal. Tako eni kot drugi so si do konca pripravili še nekaj manjših priložnosti, a vrat resneje niso ogrozili in srečanje se je prevesilo v izvajanje enajstmetrovk.

Pri teh so bili uspešnejši nogometaši Crystal Palacea, ki so izkoristili tri izmed petih strelov z bele pike, Liverpool pa zgolj dva. Najstrožjo kazen je med drugim kot prvi zapravil tudi prvi zvezdnik Reds Mohamed Salah.

Crystal Palace je tako osvojil še drugo lovoriko v letu 2025, Liverpool pa bo moral na 17. superpokalni naslov počakat vsaj še leto dni.

Angleški superpokal 2025:

Nedelja, 10. avgust: