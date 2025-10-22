Pristna Istra na krožniku in morju: neprecenljiva doživetja v Rovinju

Krompirjeve počitnice so pred vrati in če razmišljate, kam pobegniti za nekaj dni sprostitve, okusne hrane in morskega utripa – Rovinj je odlična izbira. Še posebej, če oddih združite s pristnimi istrskimi doživetji , ki jih v sodelovanju s hot e lom Lone ponuja Mastercard prek platforme priceless.com . Gre za edinstveno priložnost, da Istro doživite na način, kot jo poznajo domačini – prek povezovanja z lokalno tradicijo in pristnimi doživetji Istre.

Hotel Lone – luksuzen dizajnerski hotel s petimi zvezdicami

Rovinj je med Slovenci že dolgo priljubljena izbira za oddih – zaradi bližine, čudovite obale in sproščenega vzdušja. Posebno mesto v tem slikovitem istrskem mestu ima hotel Lone, ki stoji tik ob gozdnem parku Zlatni rt in le nekaj minut hoje od starega mestnega jedra ter predstavlja popolno izhodišče za podaljšan konec tedna ali kratek pobeg, kjer se prepletata sodoben dizajn in istrsko vzdušje.

Hotel Lone je luksuzen dizajnerski hotel s petimi zvezdicami in del prestižne skupine Maistra Collection. Le nekaj korakov od morja sodobno arhitekturo, vrhunsko storitev in naravno lepoto združuje v edinstveno izkušnjo, ki ostane v spominu. Vse sobe ponujajo pogled na morje ali okoliški gozd, notranjost pa je zasnovana v sodelovanju s hrvaškimi arhitekti, oblikovalci in umetniki. Posebna pozornost je namenjena detajlom, ki gostom ustvarjajo občutek sprostitve, udobja in elegance. Hotel se ponaša s prostornim wellnessom, notranjimi in zunanjimi bazeni ter restavracijami, ki združujejo lokalne in mednarodne okuse. Med njimi posebej izstopa japonska restavracija Tekka by Lone, ki dopolnjuje hotelsko izbrano gastronomsko ponudbo.

hotel Lone prava izbira za tiste, ki iščejo več kot le oddih – za tiste, ki iščejo doživetje. A Lone ni zgolj kraj za sprostitev. V sodelovanju s platformo priceless.com podjetja Mastercard hotel gostom ponuja priložnost, da doživijo avtentično Istro skozi dve edinstveni doživetji. Gledano v celoti jeprava izbira za tiste, ki iščejo več kot le oddih – za tiste, ki iščejo doživetje. A Lone ni zgolj kraj za sprostitev. V sodelovanju s platformopodjetjahotel gostom ponuja priložnost, da doživijo avtentično Istro skozi dve edinstveni doživetji.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Ekskluziven dostop do izbranih lokalnih doživetij

Mastercard prek platforme priceless.com svojim uporabnikom po vsem svetu ponuja ekskluziven dostop do izbranih lokalnih doživetij – od kulinarike in umetnosti do potovanj in posebnih dogodkov. V sodelovanju s hotelom Lone v Rovinju sta nastali dve edinstveni istrski doživetji – Fisherman Adventure in Supa Workshop. Obe združujeta udobje bivanja v vrhunskem hotelu z izkušnjo, ki obiskovalce poveže z lokalno tradicijo in življenjem ob morju.

Vsako doživetje vključuje: • dve nočitvi za dve osebi z zajtrkom v hotelu Lone, • tematsko lokalno vsebino – izlet ali kulinarično delavnico. Ponudba je na voljo izključno imetnikom kartic Mastercard do 1. novembra 2025, še posebej tistim popotnikom, ki cenijo kakovost, udobje in pristna lokalna doživetja. Idealna je za tiste, ki si želijo nekoliko drugačen oddih – povezan z naravo, tradicijo in okusom prave Istre. Ponudba je na voljodo, še posebej tistim popotnikom, ki cenijo. Idealna je za tiste, ki si želijo nekoliko drugačen oddih – povezan z naravo, tradicijo in okusom prave Istre.

Fisherman Adventure – ribolovna pustolovščina in priprava svežega ulova na morju

Če želite spoznati Istro z druge perspektive, je Fisherman Adventure popolna izbira. V sodelovanju z lokalnim ribičem se boste odpravili na poldnevni izlet morje, kjer boste spoznali tradicionalne tehnike lova in način življenja, ki že stoletja oblikuje istrsko obalo. Na krovu tradicionalne barke Vento boste drseli po kristalno čistem Jadranu, medtem ko se boste učili učili osnov ribolova, umetnosti metanja mrež in poslušali zgodbe o morju, ki jih znajo pripovedovati le tisti, ki z njim živijo.

Foto: Maistra

Vse je zasnovano tako, da gostom približa duh sredozemskega načina življenja – preprosto, lokalno in pristno. Najlepši del sledi, ko svoj sveži ulov pripravite kar na barki – z dodatkom citrusov, dišečih zelišč in kozarcem lokalnega vina. Po dnevu, polnem sonca in morja, se vrnete v udobje hotela Lone, kjer vas čakajo dizajnerski mir, vrhunska storitev in prostor za popolno sprostitev.

Supa Workshop – kulinarična delavnica, posvečena istrski tradiciji

Če vas bolj kot morje privlačijo vonji in okusi istrske kuhinje, vas bo navdušila izkušnja Supa Workshop – doživetje, ki združuje zgodovino, kulinariko in skupnostne tradicije. Gre za kulinarično delavnico, kjer se srečate z enim najstarejših istrskih običajev – pripravo tradicionalne jedi supa, starodavne kombinacije vina, kruha, popra in oljčnega olja, ki je nekoč simbolizirala povezanost in druženje.

Foto: Maistra

Delavnica vključuje pokušanje lokalnih vin in oljčnega olja, pripravo supe v družbi domačega gostitelja ter spoznavanje istrskih običajev in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Vaša kulinarična izkušnja se začne z vodenim pokušanjem lokalnih okusov, nato pa se skupaj s svojim spremljevalcem naučite pripraviti istrsko supo po stoletnem receptu. Svoje kulinarične stvaritve na koncu užijete v prijetni družbi ob skupni večerji – v vzdušju, kjer se preprosti okusi prepletajo s tradicijo in toplino istrskega življenja.