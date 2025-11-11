Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

kriminalistična preiskava hišna preiskava tožba UKC Maribor

UKC Maribor: zaradi ponarejenih diplom odpustili zaposlena

UKC Maribor | Foto STA

Foto: STA

V UKC Maribor so kriminalisti opravili več preiskav, med drugim v pisarnah vodje kadrovske službe Andreje Hojnik Šlamberger in vodje investicij Petra Weissensteinerja. Preiskali naj bi tudi njuna domova. Razlog naj bi bilo zaposlovanje dveh oseb s ponarejenimi diplomami, razkriva Večer.

Šlambergerjeva naj bi zaposlila delavca s ponarejenimi dokumenti, Weissensteiner pa naj bi posredoval pri zaposlitvi obeh, ki sta zasebno partnerja. Oba so po razkritju odpustili, policijska preiskava pa še poteka.

Policija je potrdila, da zbirajo dokaze zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Hišne preiskave so potekale na petih lokacijah, zasegli so več predmetov. Osumljene so štiri osebe.

Zoper Šlambergerjevo naj bi potekalo še več preiskav. Prijavo je podala mestna svetnica in vodja nabave v UKC Karin Jurše, ki je na to mesto prišla po odpustitvi Weissensteinerja, ta pa se je na to pritožil in bil pri tem uspešen. Dobil je novo zaposlitev in tudi odškodnino.

Odpuščena je bila tudi Jurše in uspela s pritožbo. Poleg prejete odškodnine je zahtevala tudi pogodbeno kazen zaradi odpustitve in priznanje napredovanj v času, ko so jo odpustili, česar ji Šlambergerjeva ni odobrila, zato je vložila prijavo. Enako naj bi ravnal Boris Petre iz nabavne službe, ki so ga tedaj odpustili hkrati z Juršetovo, in je ravno tako uspel s pritožbo.

kriminalistična preiskava hišna preiskava tožba UKC Maribor
