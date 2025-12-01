Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
19.58

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Augsburg Sandro Wagner

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 19.58

6 minut

Ausgburg po petih mesecih odslovil Wagnerja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sandro Wagner | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nemški nogometni prvoligaš Augsburg je po petih mesecih dopustil trenerja Sandra Wagnerja, so sporočili iz kluba. Augsburg je po po 12 tekmah na 14. mestu lestvice domače lige z vsega 10 točkami.

Osemintridesetletni Wagner se je moral posloviti po sobotnem prvenstvenem porazu z 0:3 proti Hoffenheimu. Pod Wagnerjem je Augsburg zabeležil najslabši začetek sezone od leta 2011, obenem pa je v pokalnem tekmovanju izpadel proti drugoligašu Bochumu.

Manuel Baum, ki je pred tem med letoma 2016 in 2019, bo začasno, do zimskega premora, prevzel trenersko mesto, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji napadalec Wagner, ki je poleti podpisal pogodbo do konca leta 2028, je nekdaj igral tudi za Bayern, v Augsburgu pa je želel vzpostaviti agresiven napadalni slog igre.

Augsburg Sandro Wagner
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.