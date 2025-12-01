Ausgburg po petih mesecih odslovil Wagnerja

Nemški nogometni prvoligaš Augsburg je po petih mesecih dopustil trenerja Sandra Wagnerja, so sporočili iz kluba. Augsburg je po po 12 tekmah na 14. mestu lestvice domače lige z vsega 10 točkami.

Osemintridesetletni Wagner se je moral posloviti po sobotnem prvenstvenem porazu z 0:3 proti Hoffenheimu. Pod Wagnerjem je Augsburg zabeležil najslabši začetek sezone od leta 2011, obenem pa je v pokalnem tekmovanju izpadel proti drugoligašu Bochumu.

Manuel Baum, ki je pred tem med letoma 2016 in 2019, bo začasno, do zimskega premora, prevzel trenersko mesto, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji napadalec Wagner, ki je poleti podpisal pogodbo do konca leta 2028, je nekdaj igral tudi za Bayern, v Augsburgu pa je želel vzpostaviti agresiven napadalni slog igre.