Šeško za napredovanje v polfinale zabil z bele pike

V nemškem pokalu je bil v sredo zvečer odločen še zadnji polfinalist. To je postal RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla. Oba slovenska nogometaša sta začela v prvi postavi, Šeško je z bele točke (69. minuta) zadel za zmago in napredovanje z 1:0. Arminia Bielefeld je v torek premagala Werder Bremen z 2:1.