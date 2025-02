V živo: Šeško na delu v Berlinu, Zec proti Bayernu od 0:4 do 3:4

Nogometaši Holsteina Kiela, za katerega redno igra Slovenec David Zec, so v 20. krogu gostovali pri vodilnem Bayernu in izgubili s 3:4. Po zaostanku z 0:4 so gostje v sodnikovem dodatku prišli do le gola zaostanka, a presenečenja ni bilo. Bavarci so pričakovano slavili, a je Kiel ob koncu zapretil.

Harry Kane je v tej sezoni dosegel že 19 zadetkov. Je končno napočil čas, ko bo osvojil prvo klubsko lovoriko v karieri? Foto: Reuters Domači so povedli z golom Jamala Musiale v 19. minuti. A v sodnikovem dodatku prvega dela je najprej Harry Kane dosegel en gol, takoj na začetku drugega polčasa pa še drugega - že 19. v ligaški sezoni in 55., odkar igra za Bayern.

Serge Gnabry je dosegel četrti gol, ki pa je bil za Bavarce zadnji na tekmi. Preveč sproščeno igro domačih so znali borbeni gostje, Zec je odigral celo tekmo in prejel rumeni karton, izkoristiti, prvi je zadel Finn Porath, Steven Skrzybski pa je dosegel dva gola v sodnikovem dodatku.

Kiel je ostal pri 12 točkah na predzadnjem mestu, a sta bila neuspešna tudi oba neposredna tekmeca. Bochum, ki ima kot zadnji dve točki zaostanka, je v Freiburgu izgubil z 0:1, zadel je Kiliann Sildillia.

Noro veselje Danca po zmagi Borussie

Heidenheim, ki je kot 16. dve točki pred Kielom, pa je izgubil proti Borussii Dortmund z 1:2. Za Porurce, ki imajo novega trenerja, na stolček bo v nedeljo sedel Niko Kovač, dvoboj v Heidenheimu pa je vodil začasni trener Mike Tullberg, sta zadela Maximilian Beier in Serhou Guirassy, za domače pa je znižal Mathias Honsak. Danski strateg Tullberg je čustveno proslavljal svojo prvo zmago v bundesligi, po kateri ga bo na trenerskem položaju nasledil Hrvat.

Kako si je Tullberg dal duška pred navijači Borussie Dortmund:

FT | La passion de l'entraîneur intérimaire de Dortmund, Mike Tullberg, est inégalable ! 😅🔥 #FCHBVB pic.twitter.com/jdPqer31Hc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 1, 2025

Četrti Stuttgart je izgubil proti Borussii Mönchengladbach. Vse tri gole so sicer dosegli gostje, Nathan Ngoumou v prvem in Tim Kleindienst v 82. v pravo mrežo, domačim je do izenačenja z avtogolom pomagal Nico Elvedi.

Bayern ima na vrhu bundeslige devet točk prednosti pred drugim Bayerjem, ki bo v nedeljo na zadnji tekmi pričakal Hoffenheim.

