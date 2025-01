Niko Kovač na čelu Borussie Dortmunda

Niko Kovač je novi trener nogometašev Borussie Dortmunda, je v sredo pozno zvečer po zmagi nad Šahtar Donjeckom (3:1) v ligi prvakov medijem potrdil športni direktor kluba Lars Ricken. Kovač bo ekipo prevzel v nedeljo in jo vodil vsaj do konca sezone 2025/26.

Triinpetdesetletni Kovač bo nasledil Nurija Sahina, ki se je s klubom razšel pred tednom dni. Začasno ga je zamenjal trener ekipe U19 Mike Tullberg, ki bo Borussio vodil tudi še na sobotni ligaški tekmi s Heidenheimom.

Kovača, nekdanjega kapetana hrvaške reprezentance, čaka težka naloga. Po Eintrachtu iz Frankfurta, münchenskem Bayernu in Wolfsburgu bo zdaj prevzel ekipo, ki je trenutno daleč za svojimi pričakovanji. Borussia je le na 11. mestu bundeslige.

Pred sezono so se v Dortmundu videli v vlogi tekmeca Bayernu in Bayerju iz Leverkusna za naslov. Zdaj naj bi Kovač ekipo pripeljal vsaj do četrtega mesta in s tem lige prvakov, od katerega Dortmund loči šest točk. V pokalu je Borussia že izpadla.

