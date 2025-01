Slovenski nogometaši junija z Luksemburgom

Nogometna zveza Slovenije (NZS) in Nogometna zveza Luksemburga (FLF) sta se dogovorili za pripravljalno tekmo članskih reprezentanc v junijskem reprezentančnem terminu 2025. Slovenija bo odpotovala v Luksemburg, kjer se bo z domačo ekipo pomerila na stadionu Stade de Luxembourg, ki sprejme 9386 gledalcev, so sporočili z NZS.

Tekmo, ki bo služila kot priprava na kvalifikacije za svetovno prvenstvo, bodo odigrali 6. ali 7. junija, dokončni datum pa bo določen glede na razpored druge junijske tekme obeh reprezentanc.

Slovenski nogometaši so se do zdaj z Luksemburžani pomerili štirikrat, vse tekme so dobili. Zadnjič septembra 2007, ko je bila v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v gosteh boljša s 3:0.

