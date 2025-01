NZS napovedala novosti v 1. SNL, direktor Ačimović navdušen

Konec tedna se začenja spomladanski del 1. SNL. V obdobju državne samostojnosti se ni še nikoli začel tako zgodaj. Na prvem mestu je prezimila Olimpija, ki jo podobno kot branilce državnega naslova iz Celja že čez dva tedna čakata zgodovinska izziva v izločilnem delu konferenčne lige.

Zmaje v uvodnem spomladanskem krogu v nedeljo čaka dvoboj proti Primorju, grofje pa se bodo dan poprej v knežjem mestu pomerili z Bravom. Na dvobojih ne bo manjkalo mladih igralcev, nenazadnje morajo vsi prvoligaški klubi upoštevati pravilo, da mora biti v začetni enajsterici vključen vsaj en igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let, hkrati pa mora ekipo za tekmo sestavljati osem doma vzgojenih igralcev, ki izpolnjujejo določene pogoje o doma vzgojenih igralcih.

Ne le osem, ampak deset doma vzgojenih igralcev

Konec tedna se na slovenske prvoligaške zelenice vračajo nogometne tekme. Foto: Bor Slana/STA "Gre za evolucijo, katere namen je zagotoviti učinkovitejši razvoj slovenskih nogometašev," od leta 2022 poudarjajo pri krovni zvezi, ko so se – takrat je vlogo direktorja reprezentanc opravljal še Miran Pavlin – odločili za potezo, ki je dvignila kar nekaj prahu. Tudi zaradi tega, ker so določeni klubi, prednjačila sta zlasti Rogaška in Koper, posegli po zelo hitrih menjavah in kaj kmalu na igrišču najmlajšega nogometaša na zelenici zamenjali s starejšim. V tej sezoni je takšnih potez bistveno manj.

Kmalu pa bo na prvoligaških zelenicah zaživela sprememba. Od sezone 2025/26, pravilo bo obveljalo vsaj dve sezoni, bo malce drugače. Mladi se bodo še bolj vključevali v prvoligaški nogomet. Še vedno bo moral vsako tekmo začeti vsaj en igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let, v naslednji sezoni bodo v poštev prišli vsi, rojeni 1. januarja 2004 ali pozneje. To pravilo ostaja enako. V prvi ligi mora v vsakem klubu začeti tekmo en igralec, v drugi ligi pa dva.

O novostih so spregovorili (od leve proti desni) generalni sekretar NZS Martin Koželj, direktor reprezentanc Milenko Ačimović in Marko Čepelnik, vodja področja klubskega nogometa. Foto: Bor Slana/STA

Spremenilo pa se bo število doma vzgojenih igralcev. V tej sezoni jih mora biti med prijavljenimi igralci za srečanje vsaj osem, od prihodnje sezone naprej pa jih bo moralo biti v vsakem zapisniku za srečanje vsaj deset. Torej vsaj deset od največ 23, kolikor bo lahko klub prijavil kandidatov za srečanje. Sprememba bo doletela tudi drugo ligo. Tam morajo imeti klubi v tej sezoni vsaj deset doma vzgojenih igralcev, od prihodnje sezone pa jih bo moralo biti vsaj ducat.

V kategorijo doma vzgojenih igralcev spadajo igralci, ki so bili med 15. in 21. letom starosti registrirani v slovenskem klubu neprekinjeno ali prekinjeno vsaj tri tekmovalne sezone oziroma 36 mesecev. V primeru mlajših igralcev, ki še niso dosegli te dobe, se šteje, da izpolnjujejo pogoj, če so od svojega 15. leta dalje neprekinjeno registrirani v slovenskih klubih.

Ačimović: Pohvalil bi slovensko stroko

Nekdanji slovenski reprezentant Milenko Ačimović je na krovni zvezi konec prejšnjega leta postal direktor reprezentanc. Foto: Bor Slana/STA Da NZS s spodbujanjem mlajših igralcev v prvi in drugi ligi prinaša pozitiven učinek, je prepričan Milenko Ačimović. Donedavni selektor mlade reprezentance do 21 let, s katero se je senzacionalno uvrstil na Euro 2025, zdaj pa pri krovni zvezi opravlja odgovorno vlogo direktorja reprezentanc, je ob druženju z mediji na Brdu pri Kranju dejal: "To je ena izmed ključnih stvari za uspeh mlajših reprezentančnih selekcij. Bi pa v prvi vrsti pohvalil slovensko stroko. Nekdo je moral te igralce trenirati, da so ustvarili take uspehe. Slovenski trenerji pa so zrasli na naših zelenicah. Na pravilnik, da začne tekmo vsaj en fant, ki bi lahko igral za U-21, zdaj pa vidimo, da igrajo tudi mlajši, ne gledam zgolj kot le na zaščito slovenskega nogometa, ampak tudi na to, da mladi dobijo priložnost. V zadnjem času jo kar dobivajo in jo tudi dobro koristijo. Temu primerni so rezultati," je poudaril, kako je krovna zveza v stalni komunikaciji s klubi, vsi rezultati reprezentančnega nogometa pa so narejeni na klubski ravni s slovenskimi trenerji.

"Ne smemo pa na teh uspehih zaspati, ampak moramo postati še boljši," je prepričan, da bo novo pravilo, v katerem bodo klubi morali za tekme prijavljati še več doma vzgojenih igralcev, prineslo veliko dobrega tudi mlajših reprezentančnih selekcijah. "Več bo 'bonus' igralcev. Recimo mladih," dodaja direktor reprezentanc pri NZS.

Sprememba števila tujcev izven EU

Marko Čepelnik je v tesnem stiku z vsemi prvoligaškimi klubi v Sloveniji. Foto: Bor Slana/STA Zaživela pa bo še ena pomembna sprememba, s katero so se strinjali vsi prvoligaški klubi. Še v tej sezoni velja pravilo, da lahko za vsak klub zaigrajo največ trije tujci, ki nimajo državljanstva države članice EU/EGP. To je v številnih klubih povzročalo težave trenerjem, v prihodnje pa jih bo zaradi tega glava bolela nekoliko manj, saj bodo lahko od prihodnje sezone naprej na vsaki tekmi ponudili priložnost za nastop štirim tujcev "iz tretjih držav", kakršnih v 1. SNL in 2. SNL ne manjka. Pri tem prednjačijo zlasti nogometaši iz območja nekdanje Jugoslavije razen Hrvaške, evropskega vzhoda, Afrike in Južne Amerike.

Uvedbi novega pravila so prižgali zeleno luč vsi prvoligaški klubi, večina drugoligaških, predstavniki trenerske organizacije (ZNTS), pa tudi tehnični sektor NZS, je pojasnil vodja področja klubskega nogometa pri NZS Marko Čepelnik.

Zanimivo je, da ima zdaj Slovenija izmed "primerljivih" lig najmanjše dovoljeno število igralcev brez državljanstva države članice EU/EGP. Največ tri dovoljujejo tudi poljski klubi. Srbija jih denimo štiri, Češka pet, Hrvaška šest, v Avstriji ni omejitev, je pa obvezno določeno število domačih igralcev. "Kar zadeva igralce, bom vedno podpiral naše, domače slovenske fante. Da si mladi igralci izborijo čim več minut. Je pa res, da je za njih boljše, če imajo ob sebi kakovostnega tujca. Tako se bodo lahko več naučili in napredovali. Kakovostni tujec je tako dobrodošel za mladega igralca," je dodal Ačimović, ki bo konec tedna z zanimanjem spremljal dogajanje v prvoligaškem tekmovanju.

Začenja se namreč spomladanski del 1. SNL. V soboto bosta odigrani dve, v nedeljo pa bodo sledile še tri tekme. Do konca 2024/25 bodo torej veljala določena pravila, nato pa sledi sprememba. Pri krovni zvezi, pa tudi klubih, ki so se strinjali s spremembo, so prepričani, da bo speljana v dobro slovenskega nogometa.