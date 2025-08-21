Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Četrtek,
21. 8. 2025,
22.46

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Slovan Bratislava Rijeka Aberdeen Panathinaikos Miha Zajc Kenan Bajrić Adam Gnezda Čerin Ester Sokler Dejan Petrovič Liga Europa Liga Europa

Četrtek, 21. 8. 2025, 22.46

35 minut

Kvalifikacije za ligo Europa (play-off, prve tekme)

Sokler zabil za remi, zmaga za Gnezdo Čerina in Petrovića

Avtorji:
R. P., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Ester Sokler Aberdeen | Ester Sokler je v 89. minuti zadel za remi Aberdeena z 2:2. | Foto Reuters

Ester Sokler je v 89. minuti zadel za remi Aberdeena z 2:2.

Foto: Reuters

Ob konferenčni ligi so v četrtek zvečer odigrali tudi prve tekme play-offa za evropsko ligo. V igri za skupinski del so tudi štirje klubi s slovenskimi legionarji. Adam Gnezda Čerin (odigral je celotno tekmo) je s Panathinaikosom z 2:1 premagal Samsunspor. Kenan Bajrić (celotna tekma) je z bratislavskim Slovanom z 0:1 izgubil s švicarskim Young Boys. Ester Sokler (vstopil je v 46. minuti) je zabil gol za Aberdeenom za remi 2:2 z romunskim FCSB. Dejan Petrovič (celotna tekma) pa je z 1:0 premagal PAOK Solun. Edini gol na tekmi je dosegel nekdanji član Olimpije Luka Menalo.

Bodo/Glimt
Sportal Slovenca s Sturmom potolčena na Norveškem, krvnik Olimpije neporažen v Glasgowu

Liga Europa, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Četrtek, 21. avgust:

NK Celje : FC Banik Ostrava Nikita Iosifov, Franko Kovacevic, Milot Avdyli
Sportal Atomsko Celje zmagalo samo z 1:0, slaba Olimpija dobila štiri gole

Povratne dvoboje play-offa kvalifikacij za ligo Europa bodo odigrali prihodnji četrtek, 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poražence pa čaka tolažilna nagrada, udeležba v ligaškem delu konferenčne lige.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma (Ita), Porto (Por), Lille (Fra), Dinamo Zagreb (Hrv), Betis Sevilla (Špa), Aston Villa (Ang), Lyon (Fra), Freiburg (Nem), Nottingham Forest (Ang), Bologna (Ita), Celta Vigo (Špa), Stuttgart (Nem) in Go Ahead Eagles (Niz). Tako ima izmed slovenskih nogometašev že zagotovljen nastop v ligaškem delu novopečeni zvezni igralec zagrebškega Dinama Miha Zajc. Primorec je nazadnje v Evropi nastopal v dresu Fenerbahčeja, v prejšnji sezoni pa je nabiral tekmovalno formo pri francoskem Toulousu.

Ker se bodo ligaškemu delu evropske lige pridružili tudi poraženci iz play-offa kvalifikacij za ligo prvakov, bosta skoraj zagotovo v tem tekmovanju – to bi preprečila le čudežna predstava Sturma na povratni tekmi – nastopila tudi Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat (oba Sturm). S črno-belimi sta v sredo na Norveškem pri Bodo/Glimtu doživela hud poraz (0:5). Slabo izhodišče pred povratno tekmo pa si je priigral tudi Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), ki je doma izgubil proti ciprskemu Pafosu (1:2). Če srbski prvak na Cipru ne bo nadomestil zaostanka, bo evropsko sezono nadaljeval v ligi Europa.

Liga Europa, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Četrtek, 21. avgust:

Zlatko Zahović
Sportal Čehi parali živce Zahovićevemu Mariboru
Dušan Kosić
Sportal Slovencem uspevalo na polno, spodletelo je le Kosiću
NK Celje
Sportal Albert Riera popihal na dušo varovancem
Agustin Doffo NK Olimpija FC Koper
Sportal Olimpija pred pomembno tekmo še nima vseh odgovorov. Bo kapetan igral?
Slovan Bratislava Rijeka Aberdeen Panathinaikos Miha Zajc Kenan Bajrić Adam Gnezda Čerin Ester Sokler Dejan Petrovič Liga Europa Liga Europa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.