Sokler zabil za remi, zmaga za Gnezdo Čerina in Petrovića

Ob konferenčni ligi so v četrtek zvečer odigrali tudi prve tekme play-offa za evropsko ligo. V igri za skupinski del so tudi štirje klubi s slovenskimi legionarji. Adam Gnezda Čerin (odigral je celotno tekmo) je s Panathinaikosom z 2:1 premagal Samsunspor. Kenan Bajrić (celotna tekma) je z bratislavskim Slovanom z 0:1 izgubil s švicarskim Young Boys. Ester Sokler (vstopil je v 46. minuti) je zabil gol za Aberdeenom za remi 2:2 z romunskim FCSB. Dejan Petrovič (celotna tekma) pa je z 1:0 premagal PAOK Solun. Edini gol na tekmi je dosegel nekdanji član Olimpije Luka Menalo.

Liga Europa, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Četrtek, 21. avgust:

Povratne dvoboje play-offa kvalifikacij za ligo Europa bodo odigrali prihodnji četrtek, 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poražence pa čaka tolažilna nagrada, udeležba v ligaškem delu konferenčne lige.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma (Ita), Porto (Por), Lille (Fra), Dinamo Zagreb (Hrv), Betis Sevilla (Špa), Aston Villa (Ang), Lyon (Fra), Freiburg (Nem), Nottingham Forest (Ang), Bologna (Ita), Celta Vigo (Špa), Stuttgart (Nem) in Go Ahead Eagles (Niz). Tako ima izmed slovenskih nogometašev že zagotovljen nastop v ligaškem delu novopečeni zvezni igralec zagrebškega Dinama Miha Zajc. Primorec je nazadnje v Evropi nastopal v dresu Fenerbahčeja, v prejšnji sezoni pa je nabiral tekmovalno formo pri francoskem Toulousu.

Ker se bodo ligaškemu delu evropske lige pridružili tudi poraženci iz play-offa kvalifikacij za ligo prvakov, bosta skoraj zagotovo v tem tekmovanju – to bi preprečila le čudežna predstava Sturma na povratni tekmi – nastopila tudi Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat (oba Sturm). S črno-belimi sta v sredo na Norveškem pri Bodo/Glimtu doživela hud poraz (0:5). Slabo izhodišče pred povratno tekmo pa si je priigral tudi Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), ki je doma izgubil proti ciprskemu Pafosu (1:2). Če srbski prvak na Cipru ne bo nadomestil zaostanka, bo evropsko sezono nadaljeval v ligi Europa.

