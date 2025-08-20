Nogometaše Olimpije v četrtek ob 20. uri na domači zelenici čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu konferenčne lige proti armenskemu Noahu. Po zahtevnem začetku obdobja pod vodstvom novega trenerja Erwina van de Looija so zmaji motivirani pred zadnjo stopničko in stavijo na primerno reakcijo po porazu s Koprom.

Po hitrem izpadu iz kvalifikacij za elitno ligo prvakov so Ljubljančani po več kot mesecu dni evropskih bojev zdaj pred najbolj pomembno zadnjo stopničko.

Evropska kvalifikacijska pot se je začela s kazahstanskim Kairatom 8. julija, takrat še s portugalskim strategom Jorgejem Simaom, ki pa ni prepričal vodstva kluba, končala pa se bo pod vodstvom nizozemskega trenerja Erwina van de Looija proti Noahu.

Olimpija ne deluje prepričljivo, v dosedanjem poteku je nanizala tri poraze, med njimi tudi bolečega proti Celju (0:5) in dva neodločena izida, a si proti Egnatii vendarle priigrala napredovanje v play-off za konferenčno ligo.

Po šok terapiji z novim trenerjem in malce prebujeni zasedbi pa po novem domačem porazu proti Kopru (1:3) zaradi utrujenosti po uspešno opravljeni evropski nalogi zdaj cilja na tretji zaporedni nastop v skupinskem delu konferenčne lige.

"Dobro smo se pripravili na tekmo in verjamem, da bo to dovolj," je na novinarski konferenci po treningu v Stožicah dejal branilec Ljubljančanov Ahmet Muhamedbegović. Foto: Anže Malovrh/STA

"Vemo, kako posebne so tekme play-offa tako za ekipo, igralce in navijače. Evropa je vedno posebna zgodba. Moramo biti 105-odstotno prisotni. Igramo doma in moramo dati vse od sebe. Dobro smo se pripravili na tekmo in verjamem, da bo to dovolj," je na novinarski konferenci po treningu v Stožicah dejal branilec Ljubljančanov Ahmet Muhamedbegović.

Tekmeci iz Armenije za sabo prav tako nimajo najbolj blestečega obdobja, so pa vsaj preskočili prvo oviro v kvalifikacijah za ligo prvakov proti črnogorski Budućnosti in si s tem podaljšali evropsko sezono.

Po porazih proti madžarskemu Ferencvarosu v drugem krogu in nato v boju za evropsko ligo v tretjem še proti gibraltarskemu Lincolnu imajo kot Olimpija še eno priložnost za zagotovitev jeseni v Evropi.

David Sualehe bo igral proti nekdanjemu klubu. Foto: www.alesfevzer.com Varovanci hrvaškega stratega Sandra Perkovića imajo v kadru nekaj starih znancev slovenskih zelenic. Nekdanji član Olimpije pri Noahu je namreč David Sualehe, medtem ko je proti Ljubljančanom v zadnjih letih igral tudi Nardin Mulahusejnović, ki se je avgusta iz Zrinjskega preselil v Armenijo.

"Gre za dobre tekmece in pričakujem težko tekmo. Gledali smo jih na prejšnjih obračunih, tudi v Evropi. V prejšnjem krogu kvalifikacij proti Lincolnu so bili boljši, a nikakor niso ustvarili razlike in dosegli zadetkov. Imajo zelo dobro ekipo, a tudi mi jo imamo," je prepričan ljubljanski strateg van de Looi.

"V prejšnjem krogu kvalifikacij proti Lincolnu so bili boljši, a nikakor niso ustvarili razlike in dosegli zadetkov. Imajo zelo dobro ekipo, a tudi mi jo imamo," je prepričan ljubljanski strateg van de Looi. Foto: Aleš Fevžer

Odziv igralcev je bil po porazu proti Kopru dober, je dejal 53-letni Nizozemec. "Seveda smo bili razočarani s koncem tekme proti Kopru. Lahko ste videli, da smo imeli težave od samega začetka, nismo bili sveži. Prav nič čudnega ni, da imajo ekipe, ki prihajajo z evropskih gostovanj nato doma težave in so utrujene, toda zdaj smo imeli po krajšem počitku dovolj časa za pripravo," meni van de Looi.

Olimpija bo tudi v zadnjem krogu kvalifikacij med vratnicama pogrešala Matevža Vidovška, za nastop proti Armencem pa je vprašljiv kapetan Agustin Doffo.

"Ne morem vam povedati, ali bo jutri igral. Upam, da bo pripravljen, saj je naš kapetan. Želi si igrati in to si želimo tudi mi," je o Argentincu dejal nizozemski strateg na ljubljanski klopi.

"Ne morem vam povedati, ali bo jutri igral. Upam, da bo pripravljen, saj je naš kapetan. Želi si igrati in to si želimo tudi mi," je o Argentincu dejal nizozemski strateg na ljubljanski klopi.

Dvoboj, ki se bo v Stožicah začel ob 20. uri, bodo sodili nizozemski sodniki na čelu z glavnim delivcem pravice Allardom Lindhoutom.

Povratna tekma bo čez teden dni v Armeniji.