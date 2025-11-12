Slovenski komik se je razšel s hčerko nekdanjega ministra: "Ne po lastni želji"

Tin Vodopivec je razkril, da se je njegova zveza z Nežo Zalar po treh letih končala.

Komik Tin Vodopivec se je to jesen na odre vrnil z novo stand-up predstavo, ki nosi naslov Spet samski, v oddaji Nedeljsko popoldne na TV Slovenija pa je razkril, da je tudi sam – spet samski. "Nisem po lastni želji," je odkrito povedal. "Do sem si upam reči."

Vodopivec je bil tri leta v zvezi s pravnico Nežo Zalar, sicer hčerko nekdanjega slovenskega pravosodnega ministra Aleša Zalarja, po poročanju revije Lady pa naj bi se razšla septembra.

Komik je še povedal, da je srečo v ljubezni poskusil poiskati tudi na aplikaciji Tinder, a se je ta poskus neslavno končal. "Vsi so mislili, da se nekdo pretvarja, da je Tin Vodopivec," je pojasnil in dodal, da je aplikacijo že po enem dnevu izbrisal.

