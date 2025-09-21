Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Fant jo je zapustil, ker je bila, ko je obula pete, višja od njega

Zveza | "Mislim, da to ne bo šlo, potrebujem nekoga bolj ženstvenega," ji je rekel, nato pa jo je brez slovesa pustil. | Foto Shutterstock

"Mislim, da to ne bo šlo, potrebujem nekoga bolj ženstvenega," ji je rekel, nato pa jo je brez slovesa pustil.

Foto: Shutterstock

19-letno dekle je na platformi Reddit delilo nenavaden razlog, zaradi katerega jo je zapustil fant. Kot je navedla v objavi, je bila težava v tem, da je bila, ko je obula pete, od njega višja. 19-letnica je na platformi dobila val podpore, številni so bili nad fantovim razlogom za končanje zveze ogorčeni.

Po navedbah 19-letnice se je razhod zgodil po zabavi, na kateri je nosila pete, ki so ji, kot pravi, dale občutek samozavesti. Vendar pa je slaba volja njenega fanta pokvarila večer. "Ves večer je bil zelo tih in muhast, komaj je govoril z mano," je zapisala. Na poti domov ji je priznal, da "sovraži, da nosi pete", saj je, ko jih obuje, od njega višja, kar "zmanjšuje njegovo moškost".

"Potrebujem nekoga bolj ženstvenega" 

"Mislim, da to ne bo šlo, potrebujem nekoga bolj ženstvenega," ji je rekel, nato pa jo je brez slovesa pustil. Pogovor sta nadaljevala s sporočili. Priznal ji je, da ga spravlja v zadrego. 

"Iskreno ne vem, ali bi morala biti žalostna ali samo v zadregi," je zapisalo dekle. "Ali pretiravam, če mislim, da je to najbolj ... nepomemben razlog za razhod?" se sprašuje na omenjeni platformi. 

"Internet" se je odzval

Številni uporabniki Reddita so ji poslali sporočila podpore. Eden od komentatorjev je njenega bivšega fanta označil za "arogantnega in odvratnega". Dodal je: "Zelo mi je žal, da se dejansko sprašuješ, ali je to tvoja krivda." "Točno to hoče, da storiš."

Drug uporabnik je ponudil preprosto, a neposredno opozorilo. "Kakovostni moški so tako samozavestni, da jim je vseeno, če si višji od njega. Moškost tega tipa je tako krhka, da se zlomi, ko si obuješ pete."

"Vau, kapo dol tej mladi dami za njeno zgledno vedenje," je zapisal tretji uporabnik. "Bodi vesela, da ti je pokazal, kdo je. Glavo gor, zunaj je še sto drugih spodobnih moških."

