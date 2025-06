35-letna igralka, ki je zaslovela v seriji filmov Petdeset odtenkov sive, in 48-letni pevec skupine Coldplay sta bila par od leta 2017, ko sta se prvič skupaj pojavila v javnosti. Več let naj bi bila tudi zaročena, a novice nikoli nista uradno potrdila. Prav tako se kljub osemletni zvezi nikoli nista skupaj udeležila kakšnega javnega dogodka.

V dobrih odnosih z otrokoma in bivšo ženo

Govorice o njunem razhodu so krožile že lansko leto, a jih je igralkin predstavnik zanikal in dejal, da sta srečna. "Seveda sta v preteklosti imela težave in si vzela odmore, ampak zdaj je vse super. Oba imata rada svoji karieri in se po svojih najboljših močeh trudita uravnotežiti stvari," je povedal takrat. Nazadnje so ju videli skupaj pred tremi tedni, zdaj pa naj bi se dokončno razšla.

Chrisa Martina in Dakoto Johnson so nazadnje videli skupaj pred tremi tedni. Foto: Guliverimage

Chris Martin je bil pred tem poročen z 51-letno igralko Gwyneth Paltrow, s katero sta se ločila leta 2016, a ostala v dobrih odnosih. Skupaj imata 19-letno hčer Apple in 17-letnega sina Mosesa. Dakota Johnson se je z Martinovima otrokoma odlično razumela. Lansko leto je dejala, da ju obožuje, "kot da je moje življenje odvisno od njiju". "Z vsem srcem. Zdaj sem odprta tudi za materinstvo. Prišla sem do točke, kjer si resnično želim izkusiti vse, kar življenje ponuja," je dejala.

V dobrih odnosih pa je bila tudi z Martinovo bivšo ženo, s katero sta decembra 2023 delili fotografijo, na kateri se držita za roke in pristali na številnih naslovnicah.

Gwyneth Paltrow shares picture of herself and Dakota Johnson holding hands https://t.co/g1gxh0wpoN pic.twitter.com/KCgj9jZpnt — The Independent (@Independent) December 1, 2023

