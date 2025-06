Angleška glasbena zvezdnica je razkrila, da so ji odkrili raka dojk, a ostaja optimistična, ker je bolezen v zgodnji fazi.

Angleška pevka Jessie J je na Instagramu razkrila, da so ji pred dobrima dvema mesecema odkrili raka dojk. "Dobila sem diagnozo raka dojk v zgodnji fazi," je povedala 37-letna glasbenica, "rak je grozen v vseh oblikah, jaz pa se zanašam na besedo 'zgodnji'."

Pojasnila je, da ima po nastopu na festivalu Summertime Ball, ki je sredi junija v Londonu, načrtovano operacijo, ob tem pa se pošalila: "To je zelo dramatičen način, da si daš povečati prsmi. Po Summertime Ballu bom za nekaj časa izginila in se dala operirati, nato pa se vrnila z ogromnimi prsi in še več glasbe."

Pevka, ki je pred dvema letoma s košarkarjem Chananom Colmanom dobila sina Skya, je še povedala, da je sprva omahovala glede tega, ali naj o bolezni sploh javno spregovori, nato pa se je za to odločila iz več razlogov. "Prvič, sebično, zato, ker o tem ne govorim dovolj. Tega sploh še nisem predelala, ker sem preveč zaposlena," je dejala, kot drugi razlog pa navedla solidarnost z drugimi bolniki z rakom: "Srce se mi trga, ker vem, da je ogromno ljudi v takšnem oziroma še hujšem položaju."

Preberite še: