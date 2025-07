"S težkim srcem in globoko žalostjo vas obveščam, da je umrla moja ljuba prijateljica Connie Francis," je na družbenih omrežjih objavil pevkin bližnji prijatelj, "vem, da bi si želela, da to žalostno vest med prvimi izvedo njeni oboževalci."

Connie Francis, ki se je v italijansko-ameriški družini v Newarku rodila kot Concetta Rosa Maria Franconero, je zaslovela z uspešnicami, kot so bile Pretty Little Baby, Everybody’s Somebody’s Fool in My Heart Has a Mind of Its Own.

Aktivno glasbeno kariero je opustila leta 1990, v začetku letošnjega poletja pa je njena priljubljenost spet bliskovito zrasla – zahvaljujoč TikToku.

Začelo se je, ko je njeno skladbo Pretty Little Baby iz leta 1962 v objavi na TikToku uporabila North West, hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, kmalu zatem pa so jo v svojih objavah uporabljali milijoni tiktokerjev. Pesem je postala viralna, Connie Francis pa je bila več kot 60 let po izidu te pesmi znova zvezda.

Ko so jo pri reviji People povprašali po nenadni ponovni priljubljenosti, je pevka priznala: "Če sem iskrena, sem na to pesem že pozabila. Morala sem jo znova poslušati, da sem se je spomnila. Je pa sijajno pomisliti, da se je pesem, ki sem jo posnela pred 63 leti, dotaknila src milijonov ljudi. To je neverjeten občutek." Na vprašanje, zakaj se je po njenem mnenju dotaknila toliko mladih, pa je dejala: "Mislim, da je ta pesem zelo nedolžna in čista, živimo pa v času, ko je vse kaotično."

Priljubljenost njene skladbe jo je celo prepričala, da si je tudi sama odprla profil na TikToku in posnela video, seveda, s svojo pesmijo Pretty Little Baby:

