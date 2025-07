Obutev, ki ste jo nosili v mladosti, je zdaj poletni hit

To poletje so se v modo vrnile japonke, ki jih že vsi dobro poznamo. Tokrat bodo prevladovali minimalistični dizajni in nevtralne barve, ki se bodo prilagajale vsakemu stajlingu. Ta preprost kos združuje udobje, lahkotnost in brezčasen videz, zato poskrbite, da bo del vaše poletne garderobe.

Japonke v črni barvi

Črna ostaja klasika. Črne japonke so elegantne in vsestranske. So odlična izbira za večerne sprehode ob morju ali bolj urbane kombinacije v mestu.

Japonke v rjavi barvi

Rjava prinaša toplino in naraven videz. Usnjeni modeli v konjak, karameli ali temno čokoladni barvi so še posebej priljubljeni. Takšne japonke lepo dopolnijo oblačila v naravnih tonih, kot so laneni kompleti, bombažne srajce ali boho obleke.

Japonke v zlati barvi

Če želite nekaj več glamurja, so zlate japonke prava izbira. Sijoče in ženstvene, a še vedno minimalistične, kot nalašč za poletne zabave, poroke na prostem ali večerne izhode. Lepo se ujemajo z belo obleko, rožnatimi toni ali celo džinsom za kontrast.

Ostale barve

Tudi ljubiteljice barv in vzorcev ne bodo razočarane. Na voljo so japonke v živih tonih, kot so srebrna, rdeča in oranžna barva. Idealne so za popestritev enostavnih stajlingov, ki jim želite dodati kanček igrivosti.

