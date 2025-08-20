Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vremenarka Ajda Mlakar v kopalkah pokazala svoje izklesano telo

Jutro na Planetu Ajda Mlakar | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Priljubljena vremenarka in radijska voditeljica Ajda Mlakar na hrvaški obali lovi še zadnje sončne žarke.

Ajda Mlakar te dni uživa na dopustu na Pagu. Na družbenem omrežju Instagram je delila fotografije v črno-belih kopalkah in s svojo izklesano postavo znova navdušila sledilce. 

Na morje v družbi psička 

Priljubljena voditeljica je na morju uživala že pred mesecem dni, takrat ji je družbo delal pudelj Taras. Kot je povedala za revijo Lady, si skupaj s prijateljico in voditeljico Manjo Stević delita lastništvo nad Tarasom. "Taras ima kar dve 'mami' in posledično dvojno mero ljubezni in razvajanja. Mene vsakokrat znova razveseli s svojo igrivostjo in brezpogojno ljubeznijo," je povedala Mlakar.

 "Enkrat vremenarka, vedno vremenarka"

Mlakar se je sicer za pol leta umaknila s televizijskih ekranov, julija pa se je v vlogi napovedovalke vremena vrnila nazaj na Planet TV. "To je bil kot en tak malo daljši dopust, če smo iskreni. Enkrat vremenarka, vedno vremenarka," je ob vrnitvi komentirala za Metropolitan. 

Uživajmo poletje Uživajmo poletje Ajda Mlakar
