Ajda Mlakar te dni uživa na dopustu na Pagu. Na družbenem omrežju Instagram je delila fotografije v črno-belih kopalkah in s svojo izklesano postavo znova navdušila sledilce.

Na morje v družbi psička

Priljubljena voditeljica je na morju uživala že pred mesecem dni, takrat ji je družbo delal pudelj Taras. Kot je povedala za revijo Lady, si skupaj s prijateljico in voditeljico Manjo Stević delita lastništvo nad Tarasom. "Taras ima kar dve 'mami' in posledično dvojno mero ljubezni in razvajanja. Mene vsakokrat znova razveseli s svojo igrivostjo in brezpogojno ljubeznijo," je povedala Mlakar.

"Enkrat vremenarka, vedno vremenarka"

Mlakar se je sicer za pol leta umaknila s televizijskih ekranov, julija pa se je v vlogi napovedovalke vremena vrnila nazaj na Planet TV. "To je bil kot en tak malo daljši dopust, če smo iskreni. Enkrat vremenarka, vedno vremenarka," je ob vrnitvi komentirala za Metropolitan.