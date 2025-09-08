Miša Molk pošilja poletne pozdrave in pesem

Nekdanja televizijska voditeljica Miša Molk je na svojih družbenih omrežjih objavila nekaj poletnih fotografij in ob njih delila tudi pesem.

"Nenadejan dan. Ničesar ne loviš, ničesar ne zadržuješ, sončni žarki se izmuznejo skozi nebo in vse postane preprosto, lepo se je greti s tišino," je ob morsko-poletnih fotografijah na Facebooku zapisala znana televizijka Miša Molk, ki septembrske dni očitno preživlja na morju. Pred dvema dnevoma je nekdanja televizijska voditeljica in novinarka praznovala svoj 71. rojstni dan.

Zadnje sončne poletne dni nekdanja televizijska voditeljica očitno preživlja na oddihu v dvoje, delila je namreč tudi fotografije narezka na obali s kozarcema šampajnca in v belih oblačilih pozirala neznanemu fotografu. S kozarcem šampanjca v roki je Molk tudi zaplavala v morju.

Njen zapis in fotografije so pri njenih sledilcih naletele na topel in dober odziv, saj so se številni strinjali s sporočilom pesmi in ji zaželeli veliko zdravja ter uživanja v toplih sončnih dnevih. Spet drugi so dodali, da se je v hitrem tempu življenja treba znati prepustiti sončnim žarkom in umiriti misli.