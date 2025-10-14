Nekateri slovenski lastniki plovil, ki jih imajo registrirana na Hrvaškem, od hrvaške davčne uprave prejemajo odločbe o odmeri davka na plovilo. A pozor, slovenski rezidenti so davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil dolžni plačevati le v Sloveniji. Na hrvaške odločbe se lahko pritožijo in zahtevajo vračilo morebiti že plačanega davka.

Zakon o davku na vodna plovila določa, da so lastniki plovil, ki so rezidenti Slovenije, zavezanci za davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil, če so njihova plovila daljša od petih metrov. Ne glede na to, ali so plovila registrirana v Sloveniji ali v tujini.

"Če med državama obstaja sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja, tuja država ni pristojna zaračunavati davka na plovilo, tudi če je plovilo registrirano na njihovo zastavo," pojasnjuje Lena Koter iz podjetja Menta.hr.

S pritožbo do povračila že plačanega davka za vsa pretekla leta

V podjetju, ki deluje kot podaljšana roka Slovencev na Hrvaškem in ureja različne pravne zadeve, med drugim tudi za lastnike plovil, se pogosto srečujejo s tovrstnimi vprašanji. "Nekateri lastniki plovil s hrvaško zastavo prejemajo odločbe o odmeri in položnice za plačilo davka na plovilo na Hrvaškem. Rezidenti RS na podlagi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, davka na plovilo, ki se razume kot davek od premoženja, niso dolžni plačevati na Hrvaškem, ampak samo v Sloveniji," poudarja Koter.

"Nesmiselno je plačevati nekaj, česar niste dolžni," pravi Slovenka Lena Koter iz podjetja Menta.hr z Reke. Foto: Osebni arhiv Pojasnjuje, da se slovenski lastniki plovil na Hrvaškem plačilu izognejo tako, da vložijo pritožbo. "Od hrvaškega davčnega urada, ki jim je izdal odločbo, so upravičeni zahtevati tudi povračilo že plačanega davka na Hrvaškem za vsa pretekla leta. Plovba s hrvaško zastavo ima sicer veliko pozitivnih strani, tako da je omenjena nevšečnost samo manjša stvar, ki jo rešimo z enim dopisom. Nesmiselno je plačevati nekaj, česar niste dolžni," še sklene Koter.

Davek je treba poravnati v 30 dneh

Finančna uprava (Furs) podatke o lastništvu plovila po uradni dolžnosti pridobiva pri Upravi za pomorstvo (luške kapitanije Koper, Izola in Piran), zato slovenski lastniki plovil, registriranih v Sloveniji, finančne uprave o imetju plovila niso dolžni obveščati sami. Morajo pa to narediti, če njihova plovila plujejo pod tujo zastavo.

Furs tako najpozneje do 28. februarja tekočega leta odmeri davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil za koledarsko leto na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 1. januarja tekočega leta. Odmerjeni davek mora zavezanec plačati v tridesetih dneh po vročitvi odločbe.