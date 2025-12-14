Domen Prevc znova deklasiral konkurenco! #video

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na drugi posamični tekmi v Klingenthalu znova potrdil izjemno formo in prišel do četrte zaporedne zmage! Slovenski as je za 13 točk prehitel Japonca Rena Nikaido in še povišal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Od Slovencev sta do točk prišla še Timi Zajc na 15. in Anže Lanišek na 25. mestu. Brez finala je ostal Rok Oblak, že v kvalifikacijah pa je obstal Lovro Kos.

Domen Prevc po četrti zaporedni zmagi (video: SloSki):

V zelo meglenem Klingenthalu je izjemni Domen Prevc vnovič pokazal svojo veličino (141 m, 140,5 m; 275,1 točke). Potem ko se je v soboto podpisal pod svojo 12. posamično zmago v svetovnem pokalu, je števec zmag danes premaknil na srečno 13-ico in se podpisal pod skupno četrto zaporedno zmago. Prevc, ki je vodil po prvi seriji, je imel po polovici preizkušnje le dve desetinki prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, v drugo pa je s skokom 140,5 metra v zahtevnih pogojih demantiral konkurenco in na koncu za 13 točk prehitel Japonca Rena Nikaido, ki je v finalu prehitel rojaka Kobajašija, ki je bil na koncu tretji (261 točk).

V finalu sta svoji uvrstitvi iz prve serije nekoliko pokvarila Timi Zajc in Anže Lanišek. Zajc je v drugi seriji izgubil sedem mest in bil na koncu 15. (227,7 točke), za sedem mest pa je nazadoval tudi Lanišek, ki je bil na koncu 25. (215,9). Brez finala je ostal Rok Oblak na 34. mestu (127,5 m; 104).

Domen Prevc je bil najboljši že v prvi seriji, v kvalifikacijah pa drugi. Foto: Guliverimage

"Danes sem bil zelo, zelo živčen na vrhu skakalnice. Moje noge so bile po sobotni tekmi precej trde. Utrujen sem bil. Zelo sem vesel, da sem vseeno prikazal dva dobra skoka. Želim si v tem slogu nadaljevati čim dlje," je dejal Prevc v prvi izjavi za organizatorje. To je njegova 13. zmaga svetovnega pokala v karieri, obenem pa 94. posamična zmaga za moške ter skupno 152. slavje v svetovnem pokalu za slovenske smučarske skoke. To je bila po dveh zmagah v Wisli in sobotnem slavju četrta zmaga za Prevca v nizu, obenem pa šesta zaporedna za Slovenijo. Pred njim je dvakrat zmagal Anže Lanišek, ki je bil najboljši v Falunu in Ruki.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala si je Prevc z današnjo zmago priboril 670 točk, drugi je po novem Kobajaši, ki za rumeno majico zaostaja za 159 točk. Lanišek je po današnji neposrečeni predstavi zdrsnil na tretje mesto z zaostankom 211 točk za reprezentančnim kolegom.

Robert Hrgota po novi Prevčevi zmagi (video: SloSki):

"Domen res nadaljuje v svojem ritmu, skače neverjetno. Za nami je težka tekma, zelo spremenljiva, ampak Domen je opravil res dva zelo dobra skoka. Deluje osredotočeno, zbrano, mogoče malo bolj napeto danes, a še vedno na vrhunski ravni. Za njim je res lep vikend," je nastop prvega moža reprezentance ocenil selektor Robert Hrgota. Priznal je, da so imeli preostali člani reprezentance precej več težav. "Drugi fantje se nekako niso našli ta vikend. Po dobrem petku fantov ta nedelja za ostale ni bila v redu. Nekaj dela imamo, a verjamem, da jih bo Domen s svojimi dosežki potegnil s sabo," je prepričan glavni trener.

Prevc v kvalifikacijah drugi, Kos prekratek

Z današnjimi kvalifikacijami je najbolje opravil Norvežan Marius Lindvik, ki je s skokom dolgim 142,5 metra postavil tudi najdaljšo daljavo. Za 1,3 točke je prehitel Domna Prevca (137 m; 136,4 točke), ki je skočil z zaleta nižje. Tretji je bil še en Norvežan Halvor Egner Granerud (139 m; 131,8). Med šesterico najboljših so bili sicer kar štirje Norvežani. Mesto na tekmi si je priboril tudi Timi Zajc, ki je bil 16. (127,5 m; 116,5), Anže Lanišek je bil 22. (125 m; 111,5), Rok Oblak pa 42. (118 m; 92,5). Brez vstopnice za tekmo je na 59. mestu od 64 skakalcev končal Lovro Kos (114 m; 77,7).

Po današnji tekmi bodo skakalci nove točke lovili prihodnji konec tedna v Engelbergu, zadnjem prizorišču pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu.

Izidi, Klingenthal: 1. Domen Prevc (Slo) 275,1 točke (141/140,5 m)

2. Ren Nikaido (Jap) 262,1 (141/135)

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 261 (142/133,5)

4. Valentin Foubert (Fra) 257,4 (140/137)

5. Kristoffer Sundal (Nor) 252,5 (138,5/133)

6. Tomofumi Naito (JapN) 252 (139,5/136)

...

18. Timi Zajc (Slo) 227,7 (136/122,5)

25. Anže Lanišek (Slo) 215,8 (128,5/127)

...

- brez finala: 34. Rok Oblak (Slo);

- brez tekme: 59. Lovro Kos (Slo); Svetovni pokal (9/33):

1. Domen Prevc Slo) 670 točk

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 511

3. Anže Lanišek (Slo) 459

4. Philipp Raimund (Nem) 400

5. Ren Nikaido (Jap) 373

6. Daniel Tschofenig (Avt) 341

...

17. Timi Zajc (Slo) 134

36. Rok Oblak (Slo) 25

... Pokal narodov:

1. Avstrija 1631

2. Slovenija 1463

3. Japonska 1344

...

Klingenthal, kvalifikacije

