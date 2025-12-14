53-letni Noriaki Kasai v družbi desetletja mlajših zbira "celinske točke"

Japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai se te dni preizkuša v celinskem pokalu v Ruki, kjer je 53-letnik, ki želi znova na olimpijske igre, v soboto zasedel 18. mesto. Zmagal je Norvežan Isak Andreas Langmo, najvišje uvrščeni Slovenec je bil na 12. mestu Žak Mogel.

Zimska sezona celinskega pokala za smučarske skakalce se je v soboto začela v Ruki, kjer tekmuje tudi neumorni Japonec Noriaki Kasai. 53-letnik je v družbi več desetletij mlajših tekmovalcev na sobotni tekmi zasedel 18. mesto. Bil je tretji najvišje uvrščeni Japonec, pred njim sta bila tretji Junširo Kobajaši in 16. Keiči Sato, ki je zbral 2,5 točke več od rojaka.

Kasai se je vrstil tik za Slovencem Žigo Jančarjem, ki je pred tednom sodeloval na najvišji ravni svetovnega pokala. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil na 12. mestu Žak Mogel, tik za njim je bil Žiga Jelar, z 20. mestom je do točk prišel še Gorazd Završnik.

Rok Masle je bil diskvalificiran, Maksim Bartolj je bil 52.

Isak Andreas Langmo je zmagovalec sobotne tekme. Foto: Guliverimage

Zmage se je veselil Norvežan Isak Andreas Langmo, ki je vodil že po prvi seriji. Viking je na koncu zmagal s skoraj desetimi točkami prednosti pred Avstrijcem Maximilianom Ortnerjem, tretji Kobajaši je zaostal 12,8 točke.

Danes bo na Finskem še ena tekma.