Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
14. 12. 2025,
9.51

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Žak Mogel celinski pokal Isak Andreas Langmo Noriaki Kasai smučarski skoki

Nedelja, 14. 12. 2025, 9.51

19 minut

Smučarski skoki, celinski pokal, Ruka

53-letni Noriaki Kasai v družbi desetletja mlajših zbira "celinske točke"

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Noriaki Kasai | Noriaki Kasai je na uvodni tekmi celinskega pokala – drugi kakovostni tekmovalni razred za svetovnim pokalom – zasedel 18. mesto. | Foto Guliverimage

Noriaki Kasai je na uvodni tekmi celinskega pokala – drugi kakovostni tekmovalni razred za svetovnim pokalom – zasedel 18. mesto.

Foto: Guliverimage

Japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai se te dni preizkuša v celinskem pokalu v Ruki, kjer je 53-letnik, ki želi znova na olimpijske igre, v soboto zasedel 18. mesto. Zmagal je Norvežan Isak Andreas Langmo, najvišje uvrščeni Slovenec je bil na 12. mestu Žak Mogel.

Domen Prevc, Klingenthal
Sportal Domen Prevc v lovu na poker zmag

Zimska sezona celinskega pokala za smučarske skakalce se je v soboto začela v Ruki, kjer tekmuje tudi neumorni Japonec Noriaki Kasai. 53-letnik je v družbi več desetletij mlajših tekmovalcev na sobotni tekmi zasedel 18. mesto. Bil je tretji najvišje uvrščeni Japonec, pred njim sta bila tretji Junširo Kobajaši in 16. Keiči Sato, ki je zbral 2,5 točke več od rojaka.

Kasai se je vrstil tik za Slovencem Žigo Jančarjem, ki je pred tednom sodeloval na najvišji ravni svetovnega pokala. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil na 12. mestu Žak Mogel, tik za njim je bil Žiga Jelar, z 20. mestom je do točk prišel še Gorazd Završnik.

Rok Masle je bil diskvalificiran, Maksim Bartolj je bil 52.

Isak Andreas Langmo je zmagovalec sobotne tekme. | Foto: Guliverimage Isak Andreas Langmo je zmagovalec sobotne tekme. Foto: Guliverimage

Zmage se je veselil Norvežan Isak Andreas Langmo, ki je vodil že po prvi seriji. Viking je na koncu zmagal s skoraj desetimi točkami prednosti pred Avstrijcem Maximilianom Ortnerjem, tretji Kobajaši je zaostal 12,8 točke.

Danes bo na Finskem še ena tekma.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc občuduje Janjo Garnbret: V oči mi je padlo, kako ...
Domen Prevc
Sportal Prevc: Ljudje smo čudna bitja, včasih se moramo opeči na lastnih napakah, da se česa naučimo
Terb
Sportal Slovenska najstnica na Norveškem do zmage in drugega mesta

Žak Mogel celinski pokal Isak Andreas Langmo Noriaki Kasai smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.