"V Sloveniji je šport zelo razvit, imamo veliko odličnih športnikov, tako da ni lahko dobiti najprestižnejše nagrade. Jaz sem zelo hvaležna, da sem ujela toliko pozornosti," je na podelitvi nagrad najboljšim slovenskim športnikom leta 2025 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) dejala smučarska skakalka Nika Prevc, ki je osvojila drugo mesto. Ob tem je dodala, da je prav nova stara športnica leta Slovenije Janja Garnbret med tistimi, ki jih v svetu športa najbolj občuduje.

Gallusova dvorana Cankarjevega doma se je v torek tradicionalno spremenila v prizorišče podelitev nagrad najboljšim slovenskim športnikom v iztekajočem se letu.

Športni novinarji so največ glasov tretjič zapored namenili športni plezalki Janji Garnbret in kolesarju Tadeju Pogačarju, na drugem mestu sta se zvrstila smučarska skakalca Nika in Domen Prevc, na tretjem pa košarkar Luka Dončić in atletinja Tina Šutej.

Foto: Aleš Fevžer

Za Niko je tekmovalno izjemno uspešno leto, v katerem je drugič zapored postala zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, svetovna prvakinja na veliki in srednji skakalnici, ob tem pa postavila še svetovni rekord.

"V Sloveniji je šport zelo razvit, imamo veliko odličnih športnikov, tako da ni lahko osvojiti najprestižnejše nagrade. Jaz sem zelo hvaležna, da sem ujela toliko pozornosti. Ko stojim na takem odru, pred toliko ljudmi, se poskušam čim bolj umiriti in se osredotočiti nase, da lažje premagam tremo," je po prireditvi Športnik leta novinarjem dejala, kako bogat nabor športnic in športnikov ima majhna Slovenija.

Foto: Aleš Fevžer

"Nagrado vidim kot neko potrditev, da celotna ekipa dela dobro, da delamo v pravi smeri. Želel bi si, da bi ob Niki in meni tu stala celotna trenerska ekipa, saj je za to zaslužnih več ljudi, ki pogosto niso izpostavljeni," pa je glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš spomnil, kako pomembni so v celotni zgodbi tudi ljudje iz ozadja.

Janja in Duplantis med tistimi, ki jo najbolj navdušujejo

Prevc je na vprašanje, koga v svetu športa občuduje in bi ga ob srečanju, če bi zbrala pogum, prosila za avtogram, kot iz topa izstrelila: "Med našimi športniki bi bila to zagotovo Janja Garnbret. Res mi je padlo v oči, kako z nasmehom premaguje vsako oviro, pa tudi s kakšno lahkotnostjo in iskrenostjo deluje, se pogovarja. Od svetovnih športnikov pa Armand Duplantis."

Med športnicami jo najbolj navdušuje Janja Garnbret. Foto: Aleš Fevžer

Napake iz Wisle ne bo več ponovila

Dvajsetletnica, ki se je tokrat odločila za dolgo črno obleko, pravi, da se je lepo na vsake toliko časa bolj svečano obleči, a priznava, da se precej bolj domače počuti v športni opremi. To si bo nadela kaj kmalu, tekmovalno že konec tedna, ko bo v Klingenthalu znova lovila najvišja mesta.

Pri tem je odločena, da ne ponovi napake iz Wisle, kjer je zaradi diskvalifikacije ostala brez nastopa na eni tekmi. Že konec tedna se vrača v tekmovalni ritem v Klingenthalu. Foto: Reuters

"Še nikoli se nisem počutila tako slabo kot takrat, saj je šlo za malomarno napako, ki mi je pokvarila ves dan," pravi in dodaja, da je na Poljskem dobila dobro lekcijo: "To se ne bo več ponovilo. Iz tega sem odnesla, da je stvari treba malo bolj preveriti in si ne dopustiti podobnih napak."