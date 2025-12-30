Aips: Duplantis in Bonmati najboljša, Pogačar peti

Švedski skakalec s palico Armand Duplantis in španska nogometašica Aitana Bonmati sta najboljša športnika v letu 2025 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (Aips). Sloviti švedski atlet je bil drugič zaporedoma izbran za najboljšega športnika leta, slovenski kolesar Tadej Pogačar pa je zasedel peto mesto.

V glasovanju je sodelovalo rekordnih 836 novinarjev iz 121 držav. Za Duplantisom, ki je osvojil 1182 točk, sta se uvrstila španski teniški igralec Carlos Alcaraz (784) in francoski nogometaš Ousmane Dembele (713), medtem ko je petouvrščeni Pogačar zbral 410 točk.

Tadej Pogačar je na petem mestu. Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci sta se za Bonmati (824) uvrstili kenijska atletinja Beatrice Chebet (453) in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka (446).

Aitana Bonmati Foto: Reuters