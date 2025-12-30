Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Thermometer Blue 0

športnik leta AIPS Armand Duplantis Aitana Bonmati

Najboljši športnik v letu 2025 po izboru Aips

Aips: Duplantis in Bonmati najboljša, Pogačar peti

Armand Duplantis je najboljši športnik po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev.

Armand Duplantis je najboljši športnik po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev.

Foto: Reuters

Švedski skakalec s palico Armand Duplantis in španska nogometašica Aitana Bonmati sta najboljša športnika v letu 2025 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (Aips). Sloviti švedski atlet je bil drugič zaporedoma izbran za najboljšega športnika leta, slovenski kolesar Tadej Pogačar pa je zasedel peto mesto.

V glasovanju je sodelovalo rekordnih 836 novinarjev iz 121 držav. Za Duplantisom, ki je osvojil 1182 točk, sta se uvrstila španski teniški igralec Carlos Alcaraz (784) in francoski nogometaš Ousmane Dembele (713), medtem ko je petouvrščeni Pogačar zbral 410 točk.

Tadej Pogačar je na petem mestu.

V ženski konkurenci sta se za Bonmati (824) uvrstili kenijska atletinja Beatrice Chebet (453) in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka (446).

Aitana Bonmati

Armand Duplantis
Sportal Pogačar po nepozabni sezoni za Duplantisom in Alcarazom
športnik leta AIPS Armand Duplantis Aitana Bonmati
