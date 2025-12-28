Nika Prevc v boj za tretjo lovoriko, od prihodnje sezone bo drugače

Medtem ko bodo smučarski skakalci danes v Oberstdorfu začeli 74. novoletno turnejo, pa bodo skakalke v tej sezoni še zadnjič tekmovale na mini turneji dveh večerov, od prihodnje sezone pa bodo tudi same dobile turnejo štirih skakalnic. Vse skupaj se bo začelo v torek v Garmisch-Partenkirchnu, končalo pa v četrtek v Oberstdorfu. To bo tretja izvedba tekmovanja, na prvih dveh je skupno zmago slavila Nika Prevc.

Konec novembra je iz Avstrije in Nemčije prišla za smučarske skakalke težko pričakovana novica, tudi one bodo od prihodnje sezone 2026/27 tekmovale na novoletni turneji štirih skakalnic. Zelena luč je prišla s sporazumom med Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV) in zvezno deželo Tirolsko o financiranju razsvetljave za skakalnico Bergisel v Innsbrucku.

S tem ko bodo imele vse štiri turnirske skakalnice reflektorje, bodo imeli organizatorji več manevrskega prostora pri vključevanju ženskih tekmovanj v program novoletne turneje. Predvideno je, da naj bi ženske tekme na turneji potekale na vseh prizoriščih na dan moških kvalifikacij.

Skakalke bodo imele tekmo v Garmischu na dan moških kvalifikacij, 31. decembra. Foto: Reuters

Letošnjo sezono bodo smučarske skakalke na mini turneji dveh večerov tako še tretjič tekmovale le na nemških prizoriščih v zamenjanem vrstnem redu kot skakalci. Vse skupaj se bo začelo s kvalifikacijami 30. decembra na olimpijski skakalnici v Garmisch-Partenkirchnu, tekma tam bo na zadnji dan leta 2025, končalo pa se bo 1. januarja 2026 v Oberstdorfu.

Dozdajšnji dve izdaji je turneje dveh večerov dobila najboljša skakalka zadnjih dveh tekmovalnih obdobij Nika Prevc. Lani je v skupnem seštevku turneje za skoraj 20 točk prehitela Norvežanko Eirin Mario Kvandal, v prvi sezoni pa za deset točk Avstrijko Evo Pinkelnig.

Če ne bo večjih presenečenj, gre pričakovati dvoboj Nozomi Marujama - Nika Prevc. Foto: Reuters

Tudi letos Prevc, ki v svetovnem pokalu zaseda drugo mesto, spada v najožji krog favoritinj za skupno zmago mini turneje. Pričakovati gre, da bo njena glavna tekmica vodilna skakalka zime Nozomi Marujama.

Skozi kvalifikacije le 30, v finale le 20 Kvalifikacijsko sito je na turneji zaostreno, saj se na tekmo, na kateri v prvi seriji skačejo v parih, uvrsti najboljših 30 skakalk kvalifikacij. V finale pa jih nato iz prve serije napreduje 20 - zmagovalke 15 parov in pet srečnih poraženk.

Jurij Tepeš bo računal na štiri skakalke. Foto: Bor Slana/STA

Glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš bo v Nemčiji računal na štiri varovanke, ob Prevc bodo nastopile še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.