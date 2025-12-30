Cedevita Olimpija za konec leta odpihnila Aris

Cedevita Olimpija je z izjemno predstavo v Solunu na obračunu 12. kroga rednega dela EuroCupa še drugič v sezoni odpihnila Aris in prekinila niz dveh porazov v evropskem pokalu. Varovanci Zvezdana Mitrovića so blesteli tako v obrambi kot napadu in na koncu grško moštvo ugnali z 89:60.

Zasedba Cedevite Olimpije je v Solun prispela neposredno iz Beograda, kjer se je v soboto na derbiju kroga v regionalni ligi merila s Crveno zvezdo in izgubila. Na prvem medsebojnem obračunu sezone v Stožicah je Cedevita Olimpija Aris premagala visoko z rezultatom 80:59, a so se Grki pred tokratnim obračunom okrepili in pričakovati je bilo bolj izenačen dvoboj. Za izjemno kuliso so poskrbeli tudi domači navijači, ki so Ljubljančanom v hali Nikos Galis pripravili peklensko vzdušje.

Zvezdan Mitrović je varovance v Solun popeljal neposredno po derbiju s Crveno zvezdo. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Zaspan uvod, nato boljše nadaljevanje Ljubljančanov

Uvod v dvoboj v Solunu je minil v znamenju redkih izkoriščenih priložnosti. Povedli so sicer domači, Ljubljančani pa nato vrnili s trojko Grka Nikosa Chougaza. Na polovici prve četrtine je bilo 7:5 za zmaje, ne eni ne drugi pa niso blesteli v napadu. Cedevita Olimpija je držala minimalno prednost kar nekaj časa, nato pa so dve minuti pred koncem košarkarji Arisa prešli v vodstvo. Zmaji so odgovorili z delnim izidom 9:0, četrtino pa dobili z 19:15.

Zmaji so dobro odprli tudi drugi del igre in kmalu ušli na plus devet, po treh minutah igre pa prvič tudi do dvomestne prednosti. Po tehnični napaki Zvezdana Mirovića je Aris nekoliko znižal, a so Ljubljančani ponovno našli odgovor in še naprej držali domače na varni razdalji. Sledilo je nekaj napadov raztrgane igre na eni in drugi strani, vse skupaj pa je z uspešno izvedenima prostima metoma za prednost gostov 38:24 prekinil Aleksej Nikolić. Ljubljančani niso popuščali vse do polčasa in na glavni odmor odšli s prednostjo 44:31. Nikolić in David Škara sta polčas sklenila z devetimi točkami, eno manj je dodal DJ Stewart. Pri domačih sta jih Danilo Anđušić in Bryce Jones dosegla po sedem.

Thomas Kennedy je v prvem polčasu kraljeval pod obročema. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Ljubljančani v tretji četrtini pritisnili na plin

Uvod v drugi polčas je bil podoben kot v prvega. Aris je prvi zadel, Cedevita Olimpija pa vrnila s trojko. Prav tako smo ponovno videli nekaj raztrgane igre, napak in zgrešenih metov na obeh straneh. V peti minuti pa so zmaji prvič na tekmi povedli za 17, v naslednjem napadu pa je Umoja Gibson poskrbel že za plus 20 in domačega stratega Igorja Miličića prisilil v minuto odmora. Tudi po njej se domači niso prebudili in Ljubljančani so prednost povišali na 59:33, Miličić pa je svoje varovance še drugič v nekaj minutah poklical na zagovor. Košarkarji Arisa so nato vendarle izvedli nekaj uspešnih napadov, kljub prednosti 22 točk pa se je Mitrović odločil, da z minuto odmora prekine dobre minute domačega moštva. Ljubljančani so nato do konca četrtine prednost ponovno nekoliko povišali in na zadnji odmor odšli s prednostjo 66:42.

Začetek zadnje četrtine še enkrat več ni ponudil veliko uspešnih akcij na eni in drugi strani, kar je bila voda na mlin gostov, ki so tako držali varno prednost. Počasi je začelo izgledati, da so se domači predali in po zabijanju Williama McNaira nekaj več kot štiri minute pred koncem so zmaji povedli za 30. Na koncu so slavili zgolj za točko manj (89:60), prav vseh 11 košarkarjev ljubljanskega moštva, ki je stopilo na parket, pa se je vpisalo med strelce. Največ, 23 točk, je dosegel Nikolić, Gibson jih je dodal 14, ob tem pa zabeležil še po sedem skokov in asistenc. Pri domačih sta bila dvomestna zgolj Jones (13) in Anđušić (12). Ljubljančani so blesteli predvsem v skoku, ki so ga dobili s kar 46:26. Ob tem je prednjačil Chougaz (11 skokov), ki ga povezujejo z mestnim rivalom tokratnega nasprotnika Paokom.

Zmaje naslednji obračun čaka 6. januarja, ko v Stožice prihaja turški Bahcesehir, ki je v tem krogu s kar 105:68 povozil zadnjeuvrščeno moštvo skupine Hamburg.

