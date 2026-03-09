Aleš Rogelj: Tekmovalci morajo biti pod okriljem zveze

Počasi se izteka olimpijska sezona v alpskem smučanju, za Slovenijo brez olimpijske kolajne in brez stopničk v svetovnem pokalu. Zaznamovale so jo poškodbe, že brez tega pa se zadnja leta krčijo ekipe za svetovni pokal. Aleša Roglja, ki bo 1. maja prevzel vlogo vodje panoge alpsko smučanje na Smučarski zvezi Slovenije, tako čaka zahtevna in nehvaležna naloga rešitelja slovenskega smučanja. O morebitnih trenerskih menjavah še noče govoriti, je pa iz njegovih besed razbrati, da ni navdušen nad individualnimi ekipami. "Potrebujemo dobro strukturo. Tekmovalci morajo biti, kolikor se le da, pod okriljem smučarske zveze," je dejal ob robu pokala Vitranc v Podkorenu.

Sezono so zaznamovale tudi poškodbe, Andreja Slokar je izpustila celotno. Foto: Boštjan Podlogar/STA Še dva tedna in končala se bo olimpijska sezona alpskih smučarjev in smučark. Domači pokal Vitranc je potrdil, da je bila za slovensko smučanje precejšnje razočaranje. Točke je z 11. mestom v veleslalomu osvojil le Žan Kranjec (mladi Miha Oserban je bil na slalomu 52.). Srebrni olimpijec izpred štirih let je 13. veleslalomist sezone. Na osmih tekmah je zbral 169 točk in je 36. v skupnem seštevku svetovnega pokala. Točke so v moški konkurenci to zimo osvojili samo še trije: Miha Hrobat (101 točka), Martin Čater (38) in Nejc Naraločnik (štiri). Podobno je bilo v ženski konkurenci, točke je osvojila četverica: Ilka Štuhec kot 26. v svetovnem pokalu 278, Ana Bucik Jogan 78, Neja Dvornik 41 in Nika Tomšič osem. Dva od omenjenih sezone zaradi poškodbe (Naraločnik in Dvornik) nista končala, iz istega razloga je ni niti začela Andreja Slokar. Poškodovala sta se tudi Rok Ažnoh in Anže Gartner. "Bile so težave s poškodbami. Na to nesrečo, ki se je zgodila, nihče nima vpliva. Če tega ne bi bilo, bi bila ocena sezone lahko popolnoma drugačna. So torej neki objektivni dejavniki, ki so vplivali, in to morate razumeti tudi novinarji," je ob robu pokala Vitranc dejal bodoči vodja panoge Aleš Rogelj.

Rogelj verjame, da se tudi z zdajšnjim proračunom da dosegati boljše rezultate

Rogelj bo 1. maja nasledil zdajšnjega vodjo Matjaža Šarabona, medtem ko na položaju predsednika panoge ostaja Janez Bijol. Rogelj je nekdanji smučarski trener, danes pa direktor podjetja Tesma sport, ki prodaja smučarsko opremo. "V smučanju sem na različnih ravneh približno 30 let. Bil sem starš, serviser, trener, delam tudi v poslovnem delu z opremljevalci. Izkušenj imam zelo veliko," se je novinarjem v Kranjski Gori predstavil Rogelj. "Mislim, da se da stvari postaviti bolje. Da se da z obstoječimi finančnimi sredstvi, z boljšim sodelovanjem, z drugačno odgovornostjo stvari postaviti na pot, ki bo imela več smisla, in da bomo bolj uspešni. Predvsem se mi zdi, da je treba delati več in bolje."

Počakal bo na oceno strokovnega sveta

Nekoliko več točk sta v tej zimi osvojila le Ilka Štuhec in Žan Kranjec, ki je bil v soboto v Podkorenu 11. Foto: Aleš Fevžer O morebitni trenerski prevetritvi ekip Rogelj še noče govoriti. Počakal bo na uradni prevzem funkcije in oceno iztekajoče se sezone, ki jo bo podal strokovni svet. Tega naj bi prevzel Andrej Šporn, nekdanji vrhunski tekmovalec, zdaj pa vodja priprave proge za tekme v Kranjski Gori. "Z Andrejem sva bila veliko na zvezi. Imava podoben pogled. Ta trenutek pa ne bi bilo korektno, da govorim o preostalem, saj sezona še vedno traja. Še potekajo tekme, trenerji so še na svojih funkcijah. Prava pot je, da najprej strokovni svet poda oceno sezone, potem pa bomo sprejemali prave odločitve. Časa je dovolj," je poudaril Rogelj.

"Mislim, da je bilo preveč individualnih rešitev"

Ko smo še malo vrtali vanj, smo dobili vtis, da ni najbolj naklonjen individualnim ekipam. Želi si bolj enotne strukture. "O ekipah konkretno ne bi govoril. Lahko pa povem, da je ideja, da se uvede piramidna odgovornost po moški in ženski liniji. To pomeni, da bo bolj transparentno in jasno, kdo odgovarja, kdo daje trenerjem napotke, kako trenerji delajo. Mislim, da je bilo preveč individualnih rešitev, tudi v prejšnjih sezonah. Tukaj bo zagotovo velika razlika."

"Teh časov najverjetneje ne bo več"

Daleč so časi, ko smo preštevali kolajne. Foto: Aleš Fevžer Na funkciji rešitelja slovenskega smučanja ga čaka težko delo in predvsem zelo nehvaležno. Že 20 let govorimo, da imamo vse manj mladih smučarjev, in tako Slovenija samo še občasno dobiva posamezne šampione. Zdaj se poslavljata še Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan, tudi Žan Kranjec pred sabo nima več veliko sezon. Rogelj se zaveda, da ne bo več, kot je bilo. "Težko rečemo, da bomo povečali bazo. Teh časov najverjetneje ne bo več. Pomembno je, da omejimo padanje številka tekmovalcev in da iz obstoječih skušamo narediti boljše tekmovalce. To je prva stvar. Druga stvar, ki je pomembna, pa je, da potrebujemo dobro strukturo. Tekmovalci morajo biti, kolikor se le da, pod okriljem smučarske zveze, v ekipah. To pa je izziv za prihodnja leta. Ne vem, ali nam bo vse uspelo obrniti, je pa to izziv."