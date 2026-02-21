Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
21. 2. 2026,
17.18

Sobota, 21. 2. 2026, 17.18

Rokomet, evropski pokal, osmina finala, povratna tekma

Celjski rokometaši zanesljivo v četrtfinale evropskega pokala

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje | Celjani so zanesljivo napredovali v četrtfinale. | Foto Aleš Fevžer

Celjani so zanesljivo napredovali v četrtfinale.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala v Istanbulu premagali turški Bešiktaš s 36:34 (20:17) in se zanesljivo prebili v četrtfinale. Celjska zasedba je že na prvi tekmi pred tednom dni zmagala z 39:34.

Celjani so se uvrstili v četrtfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini, potem ko so bili v dveh obračunih boljši od tekmecev iz Istanbula s skupnim izidom 75:68.

Ekipa iz knežjega mesta je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada. Njihovi četrtfinalni tekmeci bodo znani v prvi polovici prihodnjega tedna po žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

Izbranci celjskega trenerja Klemena Luzarja so v turškem velemestu prikazali zelo zrelo predstavo. Večji del prvega polčasa so bili v ospredju, najbolj izdatno prednost pa so imeli v 14. minuti, ko je Žiga Grabar zadel za 13:9.

Do odhoda na veliki odmor so imeli škarje in platno v svojih rokah, tako da so drugo polovico tekme začeli z lepim izhodiščnim položajem (20:17).

Turški prvaki so sredi drugega polčasa pošteno zagrozili Celjanom, ki pa so se sijajno odzvali po zaostanku 26:27. Po zaporednih golih Maia Marguča, Uroša Milićevića in Lucijana Korošca so znova povedli z 29:27.

V zadnjem delu tekme so imeli gostitelje vseskozi pod rezultatskim nadzorom ter se zasluženo uvrstili med najboljših osem. V nadaljevanju sezone bodo tudi edini slovenski predstavniki na mednarodni sceni.

V Istanbulu je blestel vratar Gal Gaberšek, ki je zbral kar 18 obramb in dosegel en gol, najučinkovitejša pa sta bila Milićević s sedmimi in Andraž Makuc s šestimi zadetki.

V osmini finala evropskega pokala so se v petek poslovili rokometaši Trima. Od njih so bili boljši tekmeci iz Ljubuškega, dolenjska ekipa je proti vodilni ekipi BiH v dveh tekmah izgubila s skupnim izidom 61:65. Trebanjska ekipa je pred tem v drugem krogu izločila avstrijski Vöslau, v tretjem pa črnogorsko Budvo.

Bešiktaš : RK Celje Pivovarna Laško 34:36 (17:20)

* Dvorana Süleyman Seba, gledalcev 500, sodnika: Heddid in Picot (oba Francija).
* Bešiktaš: Ašanin, Yatkin, Hacioglu 5, Babacan 2, Arabaci 3, Öztürk, Gurbindo Martinez 1, Nalbantoglu 3, Yildiz 8, Amigo Boada, Yagmuroglu 2, Aydin 1, Ayar 2, Kaya, Tilte 7 (5), Sorhindo.
* Celje Pivovarna Laško: Češek, Gaberšek 1, M. Mlakar, Perić 4, Mazej 1, Bognar 2, Grabar 2, Anžič 4 (1), Marguč 5, Vujičić, Onufrijenko 1, Milićević 7, Makuc 6 (2), Korošec 1, Ž. Mlakar, Rakita 2.
* Sedemmetrovke: Bešiktaš 5 (5), Celje Pivovarna Laško 3 (3).
* Izključitve: Bešiktaš 6, Celje Pivovarna Laško 10 minut.
* Rdeči karton: /.

