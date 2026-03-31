V prostorih Kia centra v Ljubljani so opravili žreb moških polfinalnih rokometnih parov za nastop na zaključnem turnirju za pokal Slovenije, ki bo 17. in 18. aprila v Hali Tivoli. Polfinalna para sta Trimo Trebnje - Slovenj Gradec in LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško.

V legendarni dvorani pod Rožnikom se sredi aprila obeta prvovrstni rokometni dogodek. Na njem bodo nastopile ekipe iz Ljubljane, Trebnjega in Celja, ki so v samem vrhu lige NLB v dosedanjem delu sezone 2025/26 in so si v končnici praktično že zagotovile nastop v polfinalu državnega prvenstva, zasedba iz Slovenj Gradca pa prav tako sodi v zgornjo polovico elitnega ligaškega tekmovanja.

Na današnjem rokometnem dogodku je polfinalne pare izžrebala nekdanja slovenska reprezentantka Tamara Mavsar, ki bo po koncu sezone končala svojo aktivno igralsko kariero. Na zaključnem turnirju bo nagradni sklad znašal 25.000 evrov, polovica tega zneska pa bo pripadla zmagovalni ekipi.

Ljubljanska ekipa je imela kot prirediteljica tekmovanja možnost izbire prve polfinalne tekme, po pričakovanju pa se je odločila za prvi termin. Z zasedbo iz knežjega mesta se bo prvi dan tekmovanja v polfinalu pomerila ob 17.30, obračun med Trimom iz Trebnjega in Slovenj Gradcem pa bo na sporedu ob 20.30.

"V tovrstnih tekmah so možnosti za zmago v odstotkih vselej polovične." Foto: Jan Gregorc "Pred žrebom je bil prisoten adrenalin, želenega polfinalnega tekmeca pa nisem imel. V polfinale so se uvrstile štiri najboljše ekipe iz ligaškega dela tekmovanja in so tudi trenutno najbolje pripravljene. Igra kroglic nam je namenila Celjane. Pred nami je izjemno zahtevna, trda in nervozna tekma, na kateri bodo odločale malenkosti. V tovrstnih tekmah so možnosti za zmago v odstotkih vselej polovične," je po žrebu dejal trener ljubljanske ekipe Uroš Zorman.

"To bo za nas vsekakor dodaten motiv, hkrati pa se zavedamo položaja, ki ga ima v zadnjih dveh sezonah Slovan na domači sceni." Foto: Jure Banfi "V turnirskem delu tekmovanja štejejo le zmage, že polfinalna tekma ima tako status finalne. Že pred žrebom je bilo jasno, da so se na sklepni turnir uvrstile štiri najboljše ekipe, tako da nismo imeli posebnih želja. Zavedamo se svoje kakovosti, a tudi ljubljanske ekipe, ki je v tej sezoni še nismo premagali. To bo za nas vsekakor dodaten motiv, hkrati pa se zavedamo položaja, ki ga ima v zadnjih dveh sezonah Slovan na domači sceni. Rivalstvo med tema dvema ekipama je bilo vedno veliko, v zadnjih dveh sezonah pa se je ponovno obudilo," je dejal celjski strateg Klemen Luzar.

"Ne strinjam se, da smo dobili najlažjega polfinalnega tekmeca." Foto: Aleš Fevžer "Spoštujem vse ekipe na zaključnem turnirju, vse so izjemno kakovostne. V pokalnem tekmovanju je vse mogoče, na vsaki tekmi moraš biti na svojem maksimumu. Ne strinjam se, da smo dobili najlažjega polfinalnega tekmeca, proti koroški ekipi bomo morali pokazati svojo najboljšo predstavo, če se želimo uvrstiti v veliki finale," je po žrebu dejal Velenjčan na klopi trebanjske zasedbe Branko Tamše.

​​​​​​​"Za nas ugodnega žreba ni bilo, smo se pa vsaj izognili Slovanu, ki nam v tej sezoni nikakor ne leži." Foto: Aleš Fevžer "Za nas ugodnega žreba ni bilo, smo se pa vsaj izognili Slovanu, ki nam v tej sezoni nikakor ne leži. Na nobeni medsebojni tekmi mu nismo bili konkurenčni, tekme proti Celjanom in Trebanjcem so bile veliko bolj zanimive in negotove. Upam in verjamem, da bo tako tudi na polfinalni tekmi," je še na koncu dejal trener koroške zasedbe Žiga Lesjak.

Na dosedanjih tekmovanjih za pokal Slovenije je bila najbolj uspešna ekipa iz Celja, ki je zmagala 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.