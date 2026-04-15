Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Pe. M.

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Jan Erik Aalbu Sandro Pertile Vikersund smučarski skoki

Skandinavci še niso obupali

Norvežane žalosti predlog koledarja brez ženskih tekem v Vikersundu: "Poskusiti moramo rešiti nastali položaj"

Vikersund | Aprilski predlog koledarja sezone svetovnega pokala 2026/27 predvideva zgolj moške tekme na letalnici v Vikersundu, ženskih pa ne, kar jezi Norvežane. | Foto Guliverimage

Na Norveškem ne skrivajo nezadovoljstva nad zadnjim predlogom koledarja prihodnje sezone svetovnega pokala, na katerem ni prostora za ženske tekme na letalnici v Vikersundu. Upanja, da bi Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) vendarle našla rešitev in bi skakalke lahko letele tudi v Skandinaviji, še niso opustili.

Januarski preliminarni koledar Fis za sezono svetovnega pokala 2026/27 je predvideval zaključek tekmovalnega obdobja za skakalke in skakalce med 26. in 28. marcem prihodnje leto v Planici.

 A gre za velikonočni konec tedna, ko Fis tradicionalno ne organizira tekmovanj, zato so vodilni posegli po spremembah. Tradicionalni konec sezone na Letalnici bratov Gorišek je pri aprilskem predlogu postavljen na teden prej, med 19. in 21. marcem prihodnje leto. A s tem se je pojavila težava, kam umestiti Vikersund.

Moške tekme na letalnici na Norveškem jim je uspelo premakniti na prost konec tedna med 19. in 21. februarjem, kar je tik pred začetkom nordijskega svetovnega prvenstva v Falunu. Težava pa je, ker tisti konec tedna za skakalke že prvotno ni bil prost. Takrat imajo načrtovane tekme v Beljaku. Vikersund za dekleta je tako obstal v zraku, kar je norveški tabor razjezilo.

Sandro Pertile | Foto: Aleš Fevžer Sandro Pertile Foto: Aleš Fevžer

"Od Fis smo prejeli povratne informacije, da se je zgodila napaka. S Sandrom (Pertilejem, direktorjem tekem Fis, op. p.) sva poskušala ugotoviti, kako in kaj. Ne gre samo za selitev tekem svetovnega pokala. Obstajajo načrtovane potovalne poti, rezervacije hotelov in tako naprej ... Sandro se je opravičil, a nam to, da se jezimo na Fis, nič kaj ne pomaga. Poskusiti moramo rešiti nastali položaj," je vodja dogodkov norveške smučarske zveze Terje Lund za norveški NTB dejal, da se je Pertile opravičil za zmedo s koledarji, in dodal, da v Skandinaviji še niso obupali, pač pa iščejo rešitve.

Direktor norveških skakalnih reprezentanc Jan-Erik Aalbu po besedah Dagbladeta poudarja, da težava ni v diskriminaciji skakalk, saj bodo v prihodnji sezoni imele več tekem svetovnega pokala kot moški. Težavo vidi v zelo natrpanem januarskem predlogu ženskega koledarja, ki ni predvidel nobenega prostega konca tedna za skakalke. "Vsi vpleteni menijo, da je to zelo žalostno in nesrečno. To zelo obžalujemo. Je pa to boj, ki še ni izgubljen," je za NTB dodal Aalbu.

Če ne bodo našli rešitev za Vikersund in bodo dekleta letela le v Planici, potem boj za mali globus najverjetneje odpade. | Foto: Guliverimage Če ne bodo našli rešitev za Vikersund in bodo dekleta letela le v Planici, potem boj za mali globus najverjetneje odpade. Foto: Guliverimage

Ena od možnosti, ki jo je po informacijah Poljakov predlagal Miran Tepeš, je, da bi ženske tekme iz Beljaka, ki so načrtovane ravno v času moških tekem v Vikersundu, prestavili na zgodnejši termin, in sicer na konec tedna, ko so trenutno načrtovane ženske tekme v Wisli. A to ni všeč Poljakom.

Aprilski predlog koledarja sicer še ni potrjen, tako da bo na končno odločitev treba še počakati. Če bosta na koncu v koledarju zgolj dve ženski tekmi na letalnici v Planici, potem malega globusa za zmago v seštevku poletov, na katerega cilja tudi Nika Prevc, ne bo.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
