Arthur Rinderknech Fabian Marozsan Joao Fonseca teniški globus

Sreda, 15. 4. 2026, 16.00

59 minut

Teniški globus, 15. april

Mladi Brazilec navdušuje, Cicipas po drami izgubil

Joao Fonseca | Foto Reuters

Mladi brazilski teniški talent Joao Fonseca še naprej navdušuje. Tokrat na turnirjuv Münchnu in s tem pa najboljšim vse boj diha za ovratnik, medtem pa je Fabian Marozsan izločil enega največjih favoritov turnirja.

Joao Fonseca je proti Arthurju Rinderknechu znova pokazal, zakaj velja za enega najbolj vročih igralcev nove generacije. Devetnajstletnik je namreč narekoval svoj ritem igre od prve do zadnje točke in na koncu zmagal s 6:3 in 6:2 ter še drugič v kratkem obdobju pod hladno prho poslal Francoza. V odločilnih trenutkih je uspel ostati zbran, saj je rešil vseh devet žogic za odvzem servisa in si tako brez večjih težav zagotovil četrtfinale.

Povsem drugačen dvoboj sta imela Stefanos Cicipas in Fabian Marozsan. Dvoboj, ki se je zaradi teme raztegnil na dva dneva, je ponudil zelo veliko. Madžar je rešil zaključno žogo in po preobratu slavil s 3:6, 7:6, 6:4. Cicpas je imel zmago praktično že v svojih rokah, a je Marozsan vztrajal, izkoristil svojo priložnost in poskrbel za enega najbolj odmevnih dvobojev tega dne.

Izidi teniških turnirjev

* ATP 500, Barcelona (2.950.310 evrov):
- 2. krog:
Nuno Borges (Por) - Martin Etcheverry Tomas (Arg) 6:3, 7:6 (4);
Hamad Mededović (Srb) - Alex De Minaur (Avs/3) 6:3, 6:4;

* ATP 500, München (2.561.110 evrov):
- 1. krog:
Fabian Marozsan (Mad) - Stefanos Cicipas (Grč) 3:6, 7:6 (5), 6:4;
- 2. krog:
Joao Fonseca (Bra) - Arthur Rinderknech (Fra/7) 6:3, 6:2;

* WTA 500, Stuttgart (1.030.666 evrov):
- 1. krog:
Zeynep Sonmez (Tur) - Jasmine Paolini (Ita/5) 6:2, 6:2;

* WTA 250, Rouen (242.026 evrov):
- 1. krog:
Anna Bondar (Mad) - Harmony Tan (Fra) 6:2, 4:6, 6:0;
Aleksandra Olijnkova (Ukr) - Lilli Tagger (Avt) 6:3, 4:6, 6:4;

