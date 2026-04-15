Sreda, 15. 4. 2026, 16.17
Hervis naj bi zaprl vse trgovine v Sloveniji
Veriga športnih trgovin Hervis, ki ima od januarja nova lastnika, naj bi po poročanju spletnih portalov Mariborinfo in Žurnal24 s koncem julija zaprla vse poslovalnice v Sloveniji. Brez dela naj bi ostalo okoli 250 zaposlenih.
STA se je s prošnjo za pojasnila glede informacij o umiku s trga obrnila tudi na slovensko podjetje iz verige.
Hervis je od januarja v lasti podjetnikov Svena Votha in Uda Schloemerja, ki sta verigo kupila od skupine Spar Avstrija. Prevzem je vključeval vse zaposlene v podjetju Hervis ter 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji.
Kot razlog za prodajo so v Sparu Avstrija navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti – trgovine z živili ter področij nakupovalnih središč in nepremičnin.
Glede novih lastnikov so zapisali, da gre za uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo umestiti kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin. "V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo umestili poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam današnjih kupcev in s tem Hervis znova narediti uspešen," je januarja napovedal Voth.
V Sparu Avstrija so takrat zagotovili, da se bo poslovanje trgovin kljub spremembi lastništva v celoti nadaljevalo.