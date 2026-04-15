Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

brezposelnost delavci zaprtje trgovin Hervis trgovina šport

Hervis naj bi zaprl vse trgovine v Sloveniji

Hervis, rekreacija | Podjetje Hervis je bilo del skupine Spar Avstrija več kot 50 let. Lani je ustvarilo 314 milijonov evrov prometa, s čimer velja za enega največjih specializiranih športnih trgovcev v srednji Evropi. | Foto Hervis

Podjetje Hervis je bilo del skupine Spar Avstrija več kot 50 let. Lani je ustvarilo 314 milijonov evrov prometa, s čimer velja za enega največjih specializiranih športnih trgovcev v srednji Evropi.

Veriga športnih trgovin Hervis, ki ima od januarja nova lastnika, naj bi po poročanju spletnih portalov Mariborinfo in Žurnal24 s koncem julija zaprla vse poslovalnice v Sloveniji. Brez dela naj bi ostalo okoli 250 zaposlenih.

STA se je s prošnjo za pojasnila glede informacij o umiku s trga obrnila tudi na slovensko podjetje iz verige.

Hervis je od januarja v lasti podjetnikov Svena Votha in Uda Schloemerja, ki sta verigo kupila od skupine Spar Avstrija. Prevzem je vključeval vse zaposlene v podjetju Hervis ter 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji.

Kot razlog za prodajo so v Sparu Avstrija navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti – trgovine z živili ter področij nakupovalnih središč in nepremičnin.

Glede novih lastnikov so zapisali, da gre za uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo umestiti kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin. "V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo umestili poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam današnjih kupcev in s tem Hervis znova narediti uspešen," je januarja napovedal Voth.

V Sparu Avstrija so takrat zagotovili, da se bo poslovanje trgovin kljub spremembi lastništva v celoti nadaljevalo.

Hervis Slovenija je po podatkih s portala Ebonitete leta 2024, za katero so na voljo zadnji podatki, ustvaril 40,3 milijona celotnih prihodkov oziroma okoli dva odstotka manj kot leto prej in skoraj 4,1 milijona evrov izgube, potem ko je ta leta 2023 znašala 3,7 milijona evrov. Družba je imela leta 2024 v povprečju nekaj manj kot 250 zaposlenih.
KiK
Trendi KiK zapira več sto poslovalnic po vsej Evropi
Babushka Boutique, trgovina
Trendi Po 15 letih se v Ljubljani zapira priljubljena trgovina z darili Babushka Boutique
Zalando. Aboutyou.
Novice Zalando v Nemčiji zapira logistični center z 2.700 zaposlenimi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
