Poznava se skoraj od plenic, od male šole pa zares. Skozi življenje so naju peljale zapletene poti, ki pa so se vedno znova križale. In iskreno mislim, da se druga druge ne bova znebili, dokler se ne srečava s cipresami. Zato je bilo jasno – pripraviti moram dekliščino, ki bo odražala njeno osebnost.

In tako se znajdeš pred nalogo: organizirati dekliščino. Ne za kogarkoli. Za žensko, ki ne pričakuje ničesar, in prav zato si zasluži vse.

Življenje se odvija nepredvidljivo. Včasih nas preseneti z majhnimi stvarmi, drugič z velikimi, tokrat na primer z vabilom na poroko dolgoletnega para, ki se je po vseh letih odločil svojo ljubezen potrditi še pred drugimi.

Najprej moram najti pravo lokacijo. Vikend pobeg? Kras ali Primorska. Hiška, kjer jutra dišijo po kavi in večeri po vinu. Zveni preprosto. Dokler ne začneš iskati. Prej se mi je zgodilo, da bi najraje vrgla puško v koruzo, ko so me na spletu pričakali seznami namestitev. Vsaka je bila malo kot Pepelkina polsestra – ne čisto prava.

Tokrat pa je šlo drugače. V seriji Galaxy S26 je model Samsung Galaxy S26 Ultra tisti, ki gre najdlje, in to se pozna ravno pri takih trenutkih. Namesto preskakovanja med aplikacijami se stvari začnejo zlagati smiselno. Ne gre več samo za to, da nekaj poiščeš. Telefon razume, kaj planiraš. Kam greš. Kaj približno iščeš. In začne predlagati naslednje korake, še preden jih sama zares ubesediš. Med planiranjem mi Samsung Galaxy S26 Ultra sproti ponuja tudi kratke povzetke: kaj imam rezervirano, kaj še manjka, kam gremo naslednji dan. Brez odpiranja desetih aplikacij. Samo hiter pogled in že vem, kje smo.

Ko naletim na fotografijo popolne hiške z belimi stenami, leseno mizo in razgledom na vinograde, samo obkrožim detajl, ki me pritegne. V trenutku dobim podobne lokacije, preverjene možnosti in ideje v bližini. Brez dolgotrajnega iskanja, brez izgubljenih zavihkov. Ko rezervacijo potrdim, jo shranim kar sproti. Z optičnim bralnikom dokumentov na Samsung Galaxy S26 Ultra se e-mail spremeni v urejen, pregleden zapis. Brez tistega znanega "kje sem že to našla" stresa, ko ga najmanj potrebuješ.

Foto: Shutterstock

Večer, ki ni načrtovan – ampak sestavljen po meri

Namesto klasične zabave se odločim za art party. Slikanje ob vinu. Malo nerodno, malo umetniško, predvsem pa sproščeno in veselo.

Ko iščem ideje, naletim na popolno postavitev platna, barve, lučke. Namesto da bi razmišljala, kje sploh začeti, samo obkrožim elemente, ki so nam všeč. V nekaj sekundah dobimo predloge, kje kupiti podobne materiale, katere barve se ujemajo in celo ideje za tematiko večera. Samsung Galaxy S26 Ultra z umetno inteligenco ne ponudi le podobnih izdelkov, ampak začne sestavljati celotno izkušnjo.

Ko imamo roke polne barv in kozarcev, samo izgovorim, kar potrebujem. Bixby poišče recept, zavrti glasbo ali preveri seznam. Brez ustavljanja. Brez prekinjanja trenutka. Večer nastane skoraj sam od sebe.

Foto: Shutterstock

Dnevi, ki jih ne vodi načrt, ampak radovednost

Naslednji dan? Brez urnika. Saj se ga tako ali tako ne bi držale, ideje pa dežujejo z vseh strani. Mogoče Devinski grad. Mogoče sprehod ob klifih. Mogoče samo kava, ki se zavleče v kosilo. Še dobro, da nas spremlja najboljši organizator, navigator, asistent in vodič v enem.

Pred razgledom na morje, z vetrom v laseh in s smehom, ki pride brez razloga, kamera na Samsung Galaxy S26 Ultra brez težav zajame vse – tudi nas, vse na eni fotografiji. Širokokotni objektiv poskrbi, da nihče ne ostane zunaj kadra, barve pa ostanejo bogate, skoraj slikarske. Modrina morja, toplina kamna, odtenki kože in drobni detajli, ki se prevečkrat izgubijo ... vse je tam, kot v resnici. Ko naredimo več posnetkov, AI neopazno pomaga izbrati najboljšega – tistega, kjer imamo vse odprte oči in kjer trenutek zares zaživi. In ko preklopimo na video, se pokaže še ena prednost. Način Izredno mirno poskrbi, da tudi posnetki v gibanju ostanejo gladki. Tudi ko se smejimo, hodimo ali izumljamo nove poze.

Foto: Shutterstock

Večer, ki ga ne želiš samo doživeti, ampak tudi ohraniti

Zvečer se znajdemo v koktajl baru ob obali. Svetloba je mehka, pogovori pa iskrivi in polni smeha. To so trenutki, ki jih običajno kamera izgubi. A ne tokrat.

Nightography na Samsung Galaxy S26 Ultra poskrbi, da fotografije tudi v slabši svetlobi ostanejo jasne, polne detajlov, brez tiste zrnate meglice. Pridušena svetloba bara, odsevi v kozarcih in na morski gladini, nasmehi in kazanje oslov, kot da smo spet šolarke –vse ostane. Kmalu opazimo še eno razliko. Video ni samo stabilen (tudi ko se smejimo in plešemo), ampak ohrani globino barv in ostrino tudi kasneje – ko ga urejamo, delimo ali ko se bomo tega večera spominjale kasneje. Kakovost ostane in spomin ne zbledi.

Foto: Samsung

Ko imaš stvari pod nadzorom, se lahko končno prepustiš

Med vsem tem niti ne pomislim, koliko stvari poteka gladko. Rezervacije, sporočila, fotografije, načrti: vse je na enem mestu. In tudi v trenutkih, ko preverjam detajle v kavarni ali na poti, zaslon za zasebnost poskrbi, da stvari ostanejo samo za moje oči.

Ne, tetka, ki mi ravno gledaš čez ramo – ni ti treba videti, kako smo družno poskrbele za voskanje brčic, ki jih seveda nobena nima! In mogoče je prav to največji luksuz: občutek, da imaš stvari pod nadzorom, pa se za to niti ne trudiš preveč.

Foto: Samsung

Na koncu ne šteje popolnost. Šteje, kako se počutiš.

Dekliščina ni bila popolna. Bila pa je točno taka, kot je morala biti. Malo kaotična, zelo iskrena, polna smeha in tistih trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati, lahko pa jih ujameš. In mogoče je ravno to bistvo.

Ne imeti vsega pod kontrolo, ampak imeti ob sebi nekaj, kar ti pomaga, da lahko spustiš nadzor. Da si tam. V trenutku. In mogoče je še nekaj, na kar v tistem trenutku sploh ne pomisliš. Da bo vse to delovalo tudi čez čas. Da bodo fotografije, zapiski in načrti še vedno tam, urejeni in dostopni. Tudi čez leta, ko bodo ti spomini dobili še večjo težo.