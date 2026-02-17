Krimovke zadnje četrtfinalistke pokala Slovenije

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so zadnje četrtfinalistke pokala Slovenije. V osmini finala so upravičile vlogo favoritinj in nadigrale ekipo Z'dežele z 38:26 (20:13).

Devetindvajsetkratne prvakinje pokalnega tekmovanja iz Ljubljane so se v četrtfinalu pridružile Ptuju, Millenniumu iz Svetega Jurija ob Ščavnici in Velenju, ki so bili v osmini finala prosti, ter Mlinotestu iz Ajdovščine, Kopru, Krki in Ljubljani.

Preostale tekme so bile odigrane že decembra in novembra; Mlinotest je izločil Litijo (30:20), Koper je bil boljši od Vrhnike (29:23), Novomeščanke so slavile v gosteh proti Olimpiji (31:28), Ljubljana - Izola pa je bilo 28:23.

Žreb četrtfinalnih parov bo jutri (sreda) ob 12. uri na sedežu Rokometne zveze Slovenije.

Preberite še: