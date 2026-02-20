Petek, 20. 2. 2026, 20.51
1 ura, 4 minute
Evropski pokal, osmina finala, povratna tekma
Trebanjci po povratnem porazu brez četrtfinala evropskega pokala
Rokometaši Trima iz Trebnjega so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala pred domačimi gledalci izgubili proti Izviđaču iz Ljubuškega s 33:34 (16:18) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Dolenjska ekipa je že na prvi tekmi v gosteh klonila z 28:31.
Dolenjska zasedba je v drugem krogu evropskega pokala izločila avstrijski Vöslau, v tretjem črnogorsko Budvo, v osmini finala pa na obeh tekmah ni bila kos Izviđaču iz Ljubuškega.
Trebanjski rokometaši so dobro odprli povratni obračun. V prvi polovici prvega polčasa so si nekajkrat priigrali prednost dveh golov (6:4, 7:5, 10:8). Po zadnjem tovrstnem vodstvu v 13. minuti je na igrišču zagospodarila trenutno vodilna zasedba v prvenstvu BiH, po delnem izidu 4:0 je povedla z 12:10.
Do odhoda na veliki odmor se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo, v sami končnici pa so gostitelji malenkostno popustili in tekmecem dovolili, da so drugo polovico tekme začeli s prednostjo dveh golov (16:18).
V začetku drugega polčasa so jim gosti iz Hercegovine ušli že na tri gole (16:19).
Izbranci velenjskega stratega na klopi dolenjske ekipe Branka Tamšeta do konca dvoboja nikakor niso našli recepta za igro tekmecev iz Ljubuškega. V sami končnici so si pridelali dva gola zaostanka (31:33, 32:34) in jasno je bilo, da se - tudi zavoljo primanjkljaja v golih s prvega dvoboja pred dnevi v gosteh - ne bodo uvrstili med najboljših osem.
Pri Trebanjcih sta bila najučinkovitejša Matic Pipp z devetimi in Jan Jurečič s sedmimi goli.
V soboto bodo v tem tekmovanju nastopili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Na povratni tekmi v Istanbulu, ki se bo pričela ob 15. uri, bodo proti Bešiktašu branili prednost petih golov, potem ko so na prvi tekmi zmagali z 39:34.
Trimo Trebnje : Izviđać 33:34 (16:18)
* Dvorana OŠ, sodnika: Cazan in Suliman (oba Romunija).
* Trimo Trebnje: Šalamon, Lesjak, Didovič, Jurečič 7, Pipp 9 (3), Soršak 1, Baznik, Kotar 5, Pavlović, Guček 3, Grmšek 3, Grbić 4, Stanič 1, Cingesar, Majstorović.
* Izviđač: Culjak, Knežević, Lukenda 4, Odak 5, Sahinović 4, Dedić, Šimić, Mišetić 2, Stijović 2, Češko 4, Semić 4, Bebek 1, Lasić, Katić 1, Ratković, Melić 7 (3).
* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), Izviđač 3 (3).
* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Izviđač 16 minut.
* Rdeči karton: Ratković (48.).