Evropski Pokal rokomet RK Trimo Trebnje

Evropski pokal, osmina finala, povratna tekma

Trebanjci po povratnem porazu brez četrtfinala evropskega pokala

Trimo Trebnje | Trebanjci so obstal v osmini finala. | Foto Aleš Fevžer

Trebanjci so obstal v osmini finala.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši Trima iz Trebnjega so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala pred domačimi gledalci izgubili proti Izviđaču iz Ljubuškega s 33:34 (16:18) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Dolenjska ekipa je že na prvi tekmi v gosteh klonila z 28:31.

Dolenjska zasedba je v drugem krogu evropskega pokala izločila avstrijski Vöslau, v tretjem črnogorsko Budvo, v osmini finala pa na obeh tekmah ni bila kos Izviđaču iz Ljubuškega.

Trebanjski rokometaši so dobro odprli povratni obračun. V prvi polovici prvega polčasa so si nekajkrat priigrali prednost dveh golov (6:4, 7:5, 10:8). Po zadnjem tovrstnem vodstvu v 13. minuti je na igrišču zagospodarila trenutno vodilna zasedba v prvenstvu BiH, po delnem izidu 4:0 je povedla z 12:10.

Do odhoda na veliki odmor se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo, v sami končnici pa so gostitelji malenkostno popustili in tekmecem dovolili, da so drugo polovico tekme začeli s prednostjo dveh golov (16:18).

V začetku drugega polčasa so jim gosti iz Hercegovine ušli že na tri gole (16:19).

Izbranci velenjskega stratega na klopi dolenjske ekipe Branka Tamšeta do konca dvoboja nikakor niso našli recepta za igro tekmecev iz Ljubuškega. V sami končnici so si pridelali dva gola zaostanka (31:33, 32:34) in jasno je bilo, da se - tudi zavoljo primanjkljaja v golih s prvega dvoboja pred dnevi v gosteh - ne bodo uvrstili med najboljših osem.

Pri Trebanjcih sta bila najučinkovitejša Matic Pipp z devetimi in Jan Jurečič s sedmimi goli.

V soboto bodo v tem tekmovanju nastopili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Na povratni tekmi v Istanbulu, ki se bo pričela ob 15. uri, bodo proti Bešiktašu branili prednost petih golov, potem ko so na prvi tekmi zmagali z 39:34.

Trimo Trebnje : Izviđać 33:34 (16:18)

* Dvorana OŠ, sodnika: Cazan in Suliman (oba Romunija).
* Trimo Trebnje: Šalamon, Lesjak, Didovič, Jurečič 7, Pipp 9 (3), Soršak 1, Baznik, Kotar 5, Pavlović, Guček 3, Grmšek 3, Grbić 4, Stanič 1, Cingesar, Majstorović.
* Izviđač: Culjak, Knežević, Lukenda 4, Odak 5, Sahinović 4, Dedić, Šimić, Mišetić 2, Stijović 2, Češko 4, Semić 4, Bebek 1, Lasić, Katić 1, Ratković, Melić 7 (3).
* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), Izviđač 3 (3).
* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Izviđač 16 minut.
* Rdeči karton: Ratković (48.).

