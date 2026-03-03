Kaj dobiš, ko tisoče ljubiteljev burgerjev dobi priložnost, da ustvarijo svoj sanjski burger? Dobiš izviren natečaj McDonald’sa v Sloveniji. In dobiš pravo malo burger revolucijo.

Zmagovalni burgerji so nabrali največ glasov "ljudstva", prepričali strokovno žirijo, zdaj morajo navdušiti še vas. Foto: arhiv ponudnika

Ko burgerje ustvarijo tisti, ki jih najraje jedo

Januarja je McDonald’s v Sloveniji pripravil Mekathon – natečaj, ki je ljubiteljem burgerjev omogočil, da na inovativni, tudi z umetno inteligenco podprti spletni strani ustvarijo svoj burger, mu nadenejo ustrezno ime in ga prijavijo v izbor za uvrstitev na menije njihovih restavracij po vsej Sloveniji. Odziv je presegel vsa pričakovanja in v samo desetih dneh je nastalo 24.521 izvirnih stvaritev.

Natečaj je spodbudil veliko mero ustvarjalnosti. Foto: arhiv ponudnika

Slovenska burger scena je kratko malo eksplodirala

Sledilo je glasovanje, v katerem je bilo oddanih 112.697 glasov. Avtorji so mobilizirali prijatelje, družine, sledilce. Delili so svoje burgerje na družbenih omrežjih, navijali, prepričevali. Slovenska burger scena še nikoli ni bila tako živahna. "Glas ljudstva" je tako določil 40 najbolj prepričljivih burgerjev in med njimi je strokovna žirija izbrala deset finalistov.

Finalni izbor je potekal v nepozabnem vzdušju. Foto: arhiv ponudnika

Prepričati je bilo treba tudi strokovno žirijo

Finalni izbor je potekal 29. januarja v ljubljanski restavraciji McDonald’s Šmartinka. Vzdušje je bilo napeto, a sproščeno in prijateljsko. Vseh deset finalistov je prestavilo svoje stvaritve in držalo pesti, da bodo navdušili tudi komisijo v sestavi: chef Žan Milosavljevič, zmagovalec šova Masterchef 2020, ustvarjalec vsebin Jaka Polak, Barbara Kozjek, koordinatorka za zagotavljanje kakovosti za McDonald's v Sloveniji, in trije izžrebani fani McDonald’sovih burgerjev. Delo komisije se je izkazalo za precej zahtevno, saj so bili vsi burgerji odlični, a na koncu so le izbrali štiri zmagovalce.

Člana žirije Žan Milosavljevič in Jaka Polak sta bila pozorna na najmanjše detajle. Foto: arhiv ponudnika

Zmagovalne burgerje že lahko poskusite v svojem najbližjem meku

Medtem ko so zmagovalci Mekathona še proslavljali svoj uspeh, se je ekipa McDonald’sa že lotila priprav za uvrstitev najboljše četverice na menije vseh restavracij. "Priskrbeti je bilo treba vse potrebne surovine, med njimi tudi takšne, ki so v naši ponudbi prvič. Vse je bilo treba dobaviti v posamezne restavracije in nove izvirne recepture tudi vključiti v naše standardizirane procese," je razložil Denis Poniž, vodja marketinga v podjetju Alpe Panon, ki upravlja franšizo McDonald’s v Sloveniji, in tako odgovoril na številna vprašanja fanov, zakaj zmagovalcev še ni na menijih. No, dober mesec po finalu jih že lahko naročite.

Foto: arhiv ponudnika

BBQ Bagel

"Pa kaj, če ima luknjo. Zato je pa drugačen, edini bruger z baglom v Sloveniji," je zmagoslavno razglasila njegova avtorica Meta Marjeta Marko. In da ne bi ostalo samo pri obliki, je poskrbela tudi za originalno in razkošno vsebino: dva sočna goveja zrezka, dve rezini čedarja, osvežujoča ameriška zeljna solata in originalna omaka BBQ.

Vsekakor burger, po katerem si z užitkom oblizneš prste. A lahko prosiš tudi za dodaten prtiček.

Ultimativni piščančji burger, o katerem se bo še veliko govorilo. Foto: arhiv ponudnika

McCrispy Chalet

"Skromnost je lepa čednost. Toda skromen burger je ... Eeeeh," je z roko zamahnil Klemen Bergant in v svoj avtorski burger postavil kar dva lepa kosa hrustljavo ocvrtega piščančjega fileja McCrispy. Enega vrh drugega, da ju je zaradi stabilnosti moral premišljeno podpreti z dvema rezinama gavde in kislimi kumaricami. In lahko si misliš, da tudi z omako ni skoparil.

Klasičen? Mogoče. Dolgočasen? Nikakor! Foto: arhiv ponudnika

"Na prvi pogled čisto nedolžen. Na prvi ugriz pa – bum!" se zasmeje Kaja Gorše, ki si ga je izmislila. Sicer pa njen burger stavi na popolno ravnotežje: hrustljavo ocvrt piščančji polpet, rezina čedarja, sveža solata in ocvrta čebula, ki poskrbi za tisti ekstra crunch. Dve omaki – Honey Mustard in Sandwich – vse skupaj povežeta v kombinacijo, ki je hkrati sveža, hrustljava in nevarno všečna.

To ni burger za na hitro. To je burger za aplavz. Foto: arhiv ponudnika

"Če že delaš burger, narediš takega, da se ga vidi z druge strani mize," je razmišljal Vid Pajer. In res njegova stvaritev te ambicije ne skriva. Hlebček s sezamom komajda še drži korak z razkošjem v notranjosti: dva goveja zrezka, gavda, dve rezini popečene slanine, paradižnik, sveža solata in še "hot" dejavnik – dve čili omaki, kremna in sladka.

Zmagovalci Mekathona: Klemen Bergant, Kaja Gorše, Vid Pajer in Meta Marjeta Marko. Zmaga jim je prinesla lepe nagrade in tudi trenutek slave. Foto: arhiv ponudnika

Ko fani postanejo ustvarjalci

Mekathon ni bil samo natečaj. Bil je dokaz, da imajo burgerji še vedno moč, da združujejo, navdušujejo in sprožijo pravo ustvarjalno evforijo. In če sklepamo po tekmovalnem delu, se unikatnim novim burgerjem obeta dober sprejem tudi v restavracijah. Držimo pesti.

Ne zamudite priložnosti in jih poskusite v svojem najljubšem meku. Na voljo bodo le omejen čas.

Naročnik oglasnega sporočila je ALPE-PANON d.o.o.